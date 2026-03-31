Các loại bảo hiểm thương mại phổ biến
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ là một trong các loại bảo hiểm phổ biến nhất hiện nay. Loại bảo hiểm này có mục tiêu:
- Bảo vệ tài chính cho gia đình khi người tham gia gặp rủi ro
- Tích lũy và đầu tư dài hạn
- Hỗ trợ tài chính cho các kế hoạch tương lai như giáo dục hoặc hưu trí
Bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ là nhóm các loại bảo hiểm bảo vệ tài sản, trách nhiệm dân sự và nhiều rủi ro khác trong cuộc sống. Một số sản phẩm phổ biến gồm:
- Bảo hiểm xe cơ giới
- Bảo hiểm tài sản
- Bảo hiểm du lịch
- Bảo hiểm cháy nổ
Khác với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ thường có thời hạn ngắn hơn, phổ biến là theo năm.
Bảo hiểm sức khỏe
Trong số các loại bảo hiểm thương mại, bảo hiểm sức khỏe ngày càng được nhiều người lựa chọn. Loại bảo hiểm này hỗ trợ chi phí:
- Khám chữa bệnh
- Điều trị nội trú
- Phẫu thuật và dịch vụ y tế
Các loại bảo hiểm do Nhà nước thực hiện
Bảo hiểm tiền gửi
Bảo hiểm tiền gửi là chính sách bảo vệ tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng.
Tại Việt Nam, hoạt động này được quản lý bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trong trường hợp tổ chức tín dụng gặp rủi ro, người gửi tiền sẽ được chi trả trong phạm vi mức bảo hiểm theo quy định.
Đây là một trong các loại bảo hiểm giúp bảo vệ quyền lợi tài chính của người gửi tiền.
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh quan trọng nhằm hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Chương trình này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
Khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quy định.
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội là một trong các loại bảo hiểm quan trọng nhất trong hệ thống an sinh xã hội. Chính sách này bao gồm nhiều chế độ như:
- Chế độ hưu trí
- Chế độ ốm đau
- Chế độ thai sản
- Chế độ tai nạn lao động
- Chế độ tử tuất