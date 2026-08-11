Được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng và đội ngũ vài chục nhân sự, đến nay Bảo hiểm Toàn Cầu đã phát triển với hơn 500 cán bộ nhân viên, 25 công ty thành viên trên toàn quốc và phục vụ hơn 3.5 triệu khách hàng.

Năm 2026 được doanh nghiệp xác định là một dấu mốc chuyển giao quan trọng, khi cùng lúc có Tổng Giám đốc mới, Trụ sở chính mới và bộ nhận diện thương hiệu mới.

Chuyển đổi từ diện mạo đến năng lực vận hành

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Bảo hiểm Toàn Cầu được phát triển trên ba nguyên tắc: đơn giản, hiện đại và gần gũi. Thương hiệu tiếp tục kế thừa tên gọi “Toàn Cầu” và sắc xanh quen thuộc, đồng thời làm mới ngôn ngữ hình ảnh theo hướng tinh giản và thân thiện hơn.

Đằng sau thay đổi về hình ảnh là định hướng xây dựng trải nghiệm thương hiệu nhất quán với ba giá trị Thấu hiểu – Minh bạch – Tin cậy. Các giá trị này được thể hiện rõ thông qua vai trò của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: bảo vệ những giá trị khách hàng đã tạo dựng, từ sức khỏe, phương tiện, ngôi nhà đến tài sản và hoạt động kinh doanh.

Bảo hiểm Toàn Cầu hướng tới vai trò một “Người nhà thầm lặng” – luôn hiện diện kịp thời khi rủi ro xảy ra, giúp khách hàng sớm trở lại nhịp sống và tiếp tục tiến bước.

Bộ nhận diện mới của Bảo hiểm Toàn Cầu

Song song với hành trình làm mới nhận diện thương hiệu, Bảo hiểm Toàn Cầu chính thức đưa vào hoạt động Trụ sở chính tại Tầng 5, Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Không gian làm việc hiện đại được đầu tư nhằm tăng cường kết nối, phối hợp và hiệu quả vận hành giữa các đơn vị, phòng ban.

Đồng thời, doanh nghiệp xác lập ba chuẩn mực làm việc “Cầu thị & Cầu tiến” – “Nhanh, gọn, dứt điểm” – “Chỉn chu, Chuyên nghiệp”, hướng tới một tổ chức chủ động và hiệu quả hơn.

Kiện toàn bộ máy điều hành

Cùng thời điểm, Bảo hiểm Toàn Cầu tiếp nhận công văn số 11748/BTC-QLBH của Bộ Tài Chính ký ngày 05/08/2026 chấp thuận ông Hoàng Quốc Cường đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Cường tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Lancaster, Vương quốc Anh. Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, bảo hiểm và 12 năm làm việc tại Bảo hiểm Toàn Cầu, từng đảm trách nhiều vị trí quản lý, điều hành trong phát triển kinh doanh và tiếp thị.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Cường sẽ cùng Ban Điều hành dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi tiếp theo, kế thừa nền tảng 20 năm và thúc đẩy những thay đổi nhằm tạo ra giá trị thiết thực hơn cho khách hàng.

“20 năm là một nền tảng quan trọng, nhưng điều quyết định chặng đường tiếp theo sẽ là giá trị chúng tôi tạo ra cho khách hàng mỗi ngày. Chúng tôi muốn niềm tin vào Bảo hiểm Toàn Cầu không chỉ đến từ hình ảnh hay lời hứa thương hiệu, mà được cảm nhận qua sản phẩm thiết thực, quy trình đơn giản, thông tin minh bạch và sự hỗ trợ kịp thời khi khách hàng cần nhất”, ông Hoàng Quốc Cường chia sẻ.

Ông Hoàng Quốc Cường nhận quyết định bổ nhiệm

Hướng tới tăng trưởng hiệu quả và bền vững

Trong giai đoạn tiếp theo, Bảo hiểm Toàn Cầu xác định trọng tâm mở rộng các nhóm sản phẩm và đa dạng hóa kênh phân phối. Song song với tăng trưởng, doanh nghiệp cũng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chất lượng giải quyết bồi thường và chăm sóc khách hàng. Năng lực quản trị rủi ro hiện có được định hướng chuyển hóa thành giá trị thiết thực hơn cho người mua bảo hiểm, từ mở rộng quyền lợi ở sản phẩm bán lẻ đến cải thiện trải nghiệm dịch vụ.

Sau 20 năm, với Bảo hiểm Toàn Cầu, bộ nhận diện mới là điểm khởi đầu cho một thay đổi rộng hơn. Thương hiệu có thể tạo ấn tượng bằng hình ảnh, nhưng niềm tin chỉ được xây dựng bền vững bằng hành động, chất lượng phục vụ và những trải nghiệm mà khách hàng có thể cảm nhận trong thực tế.

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(Nguồn: Tổng CTCP Bảo hiểm Toàn Cầu)