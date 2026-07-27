Trả lời câu hỏi của ông N.T.Q., về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh và người lao động từ ngày 1/1/2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, căn cứ Luật BHXH số 41/2024/QH15, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Mức thấp nhất bằng mức tham chiếu (Mức tham chiếu hiện được xác định bằng mức lương cơ sở) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh là 25%. Trong đó, 3% đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025. Ảnh minh hoạ: BHXH.

Đối với người lao động làm việc tại hộ kinh doanh, Luật BHXH quy định người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Quy định này cũng áp dụng với trường hợp hai bên thỏa thuận hợp đồng bằng tên gọi khác nhưng nội dung thể hiện có việc làm hưởng tiền công, tiền lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Tuy nhiên, theo Nghị định 158/2025 của Chính phủ, người lao động làm việc không trọn thời gian có tiền lương trong tháng thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động cũng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc diện thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức đóng được thực hiện theo quy định của Luật BHXH 2024 và Nghị định 158/2025 của Chính phủ.

Năm 2026, tổng mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 32% tiền lương tháng làm căn cứ đóng.

Trong đó, người lao động đóng 10,5%, còn người sử dụng lao động đóng 21,5%.