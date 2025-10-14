Đưa mục tiêu Net Zero trở thành hiện thực sống động

Sáng 14/10, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức ra mắt trang thông tin Net Zero Việt Nam tại địa chỉ https://netzero.nhandan.vn, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hiện thực mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Tham dự buổi lễ, về phía các ban, bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Nông Nghiệp và Môi trường; Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Về phía Báo Nhân Dân, có đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Báo Nhân Dân.

Cùng dự có bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam; bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam; ông Phan Công Chung, Phó Giám đốc Ban Truyền thông và thương hiệu, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); các chuyên gia, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, ý tưởng xây dựng trang thông tin Net Zero Việt Nam đã được ấp ủ từ lâu, với quá trình chuẩn bị, khởi động triển khai kéo dài gần 2 năm.

Dự án nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao Văn phòng Bộ và Cục Biến đổi khí hậu là những đơn vị trực tiếp cùng Báo Nhân Dân thực hiện.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại buổi lễ.

“Trang thông tin Net Zero Việt Nam không chỉ là một sản phẩm truyền thông, mà còn là dấu ấn quan trọng, ghi mốc cho hành trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Đây được xác định là một trong những chương trình truyền thông chính sách dài hơi nhất mà Báo Nhân Dân từng thực hiện - kéo dài 25 năm, từ nay đến năm 2050”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, trong những năm gần đây, với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Báo Nhân Dân đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên đề quy mô lớn, như chuyên trang về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh 2/9, trang thông tin chính thức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV... Trong đó, trang thông tin Net Zero Việt Nam cũng là một công trình truyền thông công phu nằm trong chuỗi đó.

Với khối lượng lớn dữ liệu, thông tin, mô hình, kinh nghiệm phong phú, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, chuyên trang không chỉ là kênh truyền tải chính sách, mà còn là một cách làm báo mới, giúp công chúng tiếp cận hiệu quả hơn với các vấn đề phát triển bền vững, kinh tế xanh và chuyển đổi khí hậu.

Giới thiệu về trang thông tin Net Zero Việt Nam, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, chuyên trang gồm 8 chuyên mục, trong đó có 5 chuyên mục Khung pháp lý, Hành động và thách thức, Kinh nghiệm/Mô hình hay, Thế giới, Doanh nghiệp xanh nằm trên thanh điều hướng và 3 chuyên mục Cẩm nang, Ý kiến chuyên gia, Multimedia được thiết kế trong trang chủ để tăng tính tương tác với độc giả.

Các đại biểu xem video giới thiệu về trang thông tin Net Zero Việt Nam.

Một điểm nhấn nổi bật của chuyên trang là trò chơi tương tác “Dấu chân Carbon của bạn” - nơi bạn đọc có thể trả lời một số câu hỏi để ước tính lượng khí nhà kính mình phát thải mỗi tháng dựa trên cách thức tính toán đã được chuyên gia hàng đầu về kiểm kê khí nhà kính xác lập. Đây là công cụ vừa mang tính giáo dục vừa giải trí, góp phần đưa mục tiêu Net Zero đến gần hơn với từng cá nhân và hộ gia đình, biến cam kết quốc gia thành hành động cụ thể của mỗi công dân.

Với sự phối hợp biên soạn kỹ lưỡng của Cục Biến đổi khí hậu bám sát các tài liệu quốc tế và cam kết khí hậu của Việt Nam, chuyên mục Cẩm nang cung cấp hệ thống câu hỏi-trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học về các vấn đề cốt lõi liên quan biến đổi khí hậu và phát thải ròng bằng 0. Không chỉ là một chuyên mục tra cứu kiến thức, Cẩm nang Net Zero hướng đến việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá về tầm quan trọng của chuyên trang, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trang thông tin Net Zero Việt Nam là bước tiến quan trọng trong quản trị tri thức và điều phối hành động quốc gia về chuyển đổi xanh.

“Đây sẽ là nền tảng tri thức và kết nối nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, cập nhật tiến trình thực hiện và chia sẻ các mô hình, sáng kiến điển hình; là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân đóng góp sáng kiến ‘Phát triển kinh tế-Bảo vệ môi trường-Thịnh vượng xã hội’, đề xuất giải pháp và cùng hành động vì mục tiêu chung: Phát triển bền vững đất nước - vì một Việt Nam xanh, hòa hợp với tự nhiên”, quyền Bộ trưởng chia sẻ.

Cùng với đó, đồng chí Trần Đức Thắng nhận định, trang thông tin Net Zero Việt Nam sẽ trở thành nơi kết nối nhận thức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đưa mục tiêu Net Zero 2050 trở thành hiện thực sống động trong từng ngành, từng doanh nghiệp, từng người dân Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Nhân Dân, các cơ quan truyền thông, đối tác trong và ngoài nước, để cung cấp thông tin, lan tỏa ý nghĩa của Net Zero đến với mọi công dân, tổ chức và doanh nghiệp để cùng đồng hành, đóng góp cho mục tiêu chung.

Chung tay hành động vì tương lai không carbon

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua phát biểu.

Tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cho rằng, sự ra đời của chuyên trang Net Zero Việt Nam là bước đi kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc trong tiến trình thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một kênh truyền thông giúp lan tỏa nhận thức về phát triển xanh và bền vững, mà còn là cầu nối giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân trong việc chung tay hành động vì tương lai không carbon.

“Chúng tôi cho rằng, ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với sự tồn tại của một đất nước xanh trên một hành tinh xanh, nơi những cam kết và công ước đã ký được cụ thể hóa bằng hành động, bằng quyết tâm và bằng sự đồng lòng của toàn xã hội”, ông Hồ Quang Cua phát biểu.

Ông cũng chia sẻ, việc áp dụng phương pháp nuôi trồng như mô hình tôm-lúa là cách thức sản xuất thân thiện với môi trường; đáp ứng tiêu chí Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một phương thức sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp, giúp tiến tới nông nghiệp bền vững và tiến tới cam kết Net Zero.

Ông Lê Đức Tài - Viện trưởng Viện Phát triển công nghệ ITD, Phó Chủ tịch Mạng lưới GHG nhận định, mục tiêu Net Zero 2050 là cam kết lớn và mang tính chính trị của Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự tiếp cận, tham gia toàn diện của nhân dân, hệ thống chính trị và đặc biệt là các cơ quan báo chí truyền thông.

“Trong đó, trang thông tin Net Zero Việt Nam là một nguồn thông tin rất quan trọng của Báo Nhân Dân - một đơn vị có vai trò là ngọn cờ đầu trong dẫn dắt, kết nối và vận động toàn dân, các bên liên quan, doanh nghiệp tham gia vào sứ mệnh lịch sử”, ông Lê Đức Tài cho biết.

Ông Lê Đức Tài - Viện trưởng Viện Phát triển công nghệ ITD, Phó Chủ tịch Mạng lưới GHG.

Cùng với đó, cộng đồng chuyên gia về môi trường cam kết sẽ phối hợp, tham gia tích cực vào trang thông tin để đóng góp công sức vào hành trình tiến tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Về phía doanh nghiệp, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam nhấn mạnh, Net Zero không chỉ là một cam kết, có thể thấy Net Zero là một hành trình đòi hỏi sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước, hợp tác chiến lược và hợp tác đa bên vì mục tiêu chung.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam.

Chính vì vậy, chuyên trang đặc biệt về Net Zero trên Báo Nhân Dân, với vai trò và vị thế của báo, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy cam kết chung về phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực của xã hội.

Bằng cách cung cấp các cập nhật kịp thời, những phân tích chuyên gia và nêu bật các mô hình thực hành tốt, chuyên mục này là một nền tảng đáng tin cậy để huy động nguồn lực tiên phong trong xã hội, khuyến khích đối thoại chính sách, và truyền cảm hứng cho cả các bên công và tư đóng góp vào hành trình hướng đến Net Zero của Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoài Thương cho rằng, sự hiện diện của chuyên trang này nhấn mạnh sự quan tâm và ưu tiên của Đảng và Chính phủ đối với trách nhiệm môi trường và thể hiện cách tiếp cận thống nhất trong việc giải quyết biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt trang thông tin Net Zero Việt Nam.

Chuyên trang Net Zero Việt Nam là kênh báo chí mang tính giáo dục-hành động-giải trí, giúp đưa khái niệm phát thải ròng bằng 0 đến gần hơn với từng cá nhân và hộ gia đình, doanh nghiệp và mọi tầng lớp xã hội - những người quyết định đến sự thành công của mục tiêu Net Zero.

Với nội dung phong phú, hình thức hiện đại, chuyên trang Net Zero Việt Nam góp phần lan tỏa tinh thần chủ động đổi mới, trách nhiệm công dân và hành động thiết thực vì mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, phát thải thấp, vì tương lai xanh của đất nước và hành tinh.