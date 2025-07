Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 9h sáng nay, bão số 3 đã vào đất liền, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Người dân các vùng ven biển đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão này.

Chủ nhà hàng ở Quảng Ninh thuê container với giá 54 triệu đồng/ngày để chắn cửa. Ảnh: Thạch Thảo

Dự báo sau 10h sáng nay, bão số 3 Wipha sẽ đi vào đất liền khu vực Nam Hải Phòng và Ninh Bình. Với cường độ khoảng cấp 9, giật cấp 10-11, sâu trong đất liền cường độ khoảng cấp 6-7 giật cấp 8.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Người dân ở Ninh Bình rời chung cư cũ đến nơi an toàn tránh bão. Ảnh: TrọngTùng

