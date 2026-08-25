Quỹ đạo vòng, nhiều lần đổi hướng

Chiều 25/8, bão số 4 Narra suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, đổ bộ khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Bão số 4 Narra đi lòng vòng trên Vịnh Bắc Bộ nhiều ngày. Nguồn: VNDMS

Đánh giá về diễn biến bất thường của bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cơn bão có quỹ đạo và diễn biến khá bất thường trên Vịnh Bắc Bộ.

Theo ông Khiêm, bão di chuyển rất chậm, trung bình chỉ khoảng 3-5 km/h, đồng thời thay đổi hướng nhiều lần. Thay vì nhanh chóng đổ bộ vào đất liền hoặc suy yếu sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ như thường thấy, bão số 4 có xu hướng di chuyển vòng, đổi hướng và có thời điểm quay trở lại phía ngoài vịnh.

Đáng chú ý, từ khi hình thành và đi vào Vịnh Bắc Bộ ngày 21/8, bão duy trì hoàn lưu mạnh trong nhiều ngày, có thời điểm đạt cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Quỹ đạo phức tạp, tốc độ di chuyển chậm cùng thời gian tồn tại kéo dài khiến hoàn lưu bão tác động đến Vịnh Bắc Bộ và đất liền trong thời gian lâu hơn đáng kể so với thông thường.

Vì sao bão Narra quẩn quanh trên Vịnh Bắc Bộ?

Theo phân tích của chuyên gia khí tượng, diễn biến này liên quan đến môi trường dẫn đường yếu và phức tạp trong khu vực.

Mưa lũ khiến nước ngập sâu tại trung tâm xã Thất Khê, Lạng Sơn trong sáng 24/8. Ảnh: D.L

Bão hoạt động trong khu vực dải hội tụ nhiệt đới, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn không tạo thành một hướng di chuyển ổn định. Cùng với đó, bão chịu tác động tổng hợp của các hệ thống khí quyển xung quanh và những quá trình động lực bên trong chính hệ thống xoáy.

Khi các yếu tố này thay đổi theo thời gian, hướng và tốc độ di chuyển của bão cũng thay đổi. Đây là nguyên nhân tạo nên quỹ đạo cong, vòng hoặc xuất hiện những đoạn đổi hướng mạnh của bão số 4.

Quỹ đạo thắt nút hiếm thấy

TS. Mai Văn Khiêm đánh giá, so với phần lớn các cơn bão khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 4 Narra có diễn biến khác biệt rõ rệt. Thông thường, bão chỉ mất khoảng 1-2 ngày để vượt qua vùng biển này và đổ bộ, thậm chí có trường hợp chỉ tồn tại khoảng 12 giờ.

Trong khi đó, bão số 4 hình thành và di chuyển trên Vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/8, duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11 và liên tục xoay vần trên vùng biển này đến 5-6 ngày.

Việc một cơn bão duy trì cấu trúc bão trong nhiều ngày liên tiếp trên không gian tương đối hẹp của Vịnh Bắc Bộ là hiện tượng rất hiếm gặp.

Ông Khiêm dẫn chứng thêm, trong lịch sử, từng ghi nhận một số cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có quỹ đạo phức tạp, nhiều lần chuyển hướng trong tháng 8. Tuy nhiên, riêng năm 2026, bão số 4 Narra gây chú ý với quỹ đạo thắt nút ngay trên Vịnh Bắc Bộ.

Nếu xét ở các tháng khác, tháng 7 từng ghi nhận bão số 5 (Amy) năm 1994 tồn tại trên Vịnh Bắc Bộ trong 4 ngày, từ ngày 27-30/7/1994.

Việc bão số 4 tồn tại lâu trên Vịnh Bắc Bộ khiến hoàn lưu tác động đến đất liền trong thời gian dài, gây mưa kéo dài nhiều ngày và làm xuất hiện lũ trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ông Khiêm khuyến cáo, dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn cần đề phòng những tác động còn lại của hoàn lưu, đặc biệt là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại những nơi có nguy cơ cao.