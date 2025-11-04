Ca sĩ Bảo Trâm Idol trở lại đường đua âm nhạc với MV Phút yếu lòng - ca khúc nhạc phim điện ảnh Cải mả đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Sản phẩm đánh dấu một hình ảnh hoàn toàn mới của nữ ca sĩ: ma mị, đầy nội lực và sâu thẳm cảm xúc, khác hẳn với nét trong sáng, hiền hòa từng gắn liền với cô suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Phút yếu lòng đưa người nghe đến miền cảm xúc dữ dội, thẳm sâu và đầy ám ảnh. Không còn là cơn gió đầu thu dịu nhẹ, ca khúc mở ra một thế giới ma mị và giằng xé, nơi con người đối diện với chính phần tối trong tâm hồn mình.

Ca sĩ Bảo Trâm Idol.

MV không đơn thuần kể câu chuyện tình yêu mà ẩn chứa ẩn dụ về sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa bản ngã và cám dỗ, giữa cái thiện và những điều khó gọi tên. Ca khúc vừa là lời thú nhận, vừa là sự giải thoát, nơi con người yếu đuối nhất cũng là lúc họ thật nhất.

Bảo Trâm vẫn giữ được chất giọng giàu cảm xúc nhưng lần này cô chọn cách xử lý khác biệt: trầm hơn, đầy mê lực. Từng nhịp ngân, cách ngắt câu và kiểm soát hơi thở khiến người nghe như bị cuốn vào không gian âm thanh mờ ảo, nơi mọi âm sắc đều có linh hồn.

Phần hòa âm phối khí được đầu tư công phu với tiếng đàn dồn dập, lớp nhạc điện tử dày và nhịp trống trầm như tiếng tim đập. Tất cả tạo nên một bức tranh âm thanh vừa quyến rũ vừa lạnh lẽo, bối cảnh hoàn hảo để giọng hát của Bảo Trâm cất lên như một lời mời gọi, một cơn mê dệt bằng âm nhạc.

"Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có những phút yếu lòng. Không phải để biện minh cho sai lầm mà để thừa nhận rằng con người vốn dĩ không toàn vẹn. Với tôi, Phút yếu lòng là ca khúc thật nhất, ma mị nhất và cũng tự do nhất mà tôi từng hát", Bảo Trâm chia sẻ.

Được biết đến từ chương trình Vietnam Idol 2012, Bảo Trâm sớm chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, cảm xúc và phong thái nhẹ nhàng, thông minh. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời chọn hướng đi sôi động, thị trường, cô lại kiên định với dòng nhạc tinh tế, trầm lắng và giàu chiều sâu cảm xúc.

Tên tuổi Bảo Trâm gắn liền với bản hit Chỉ còn những mùa nhớ - ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và sau đó xuất hiện trong phim Vòng eo 56 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Với giai điệu man mác buồn và giọng hát trong veo, bài hát đã trở thành dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của cô. Gần 1 thập kỷ qua, nhắc đến Bảo Trâm là nhắc đến những bản ballad nhẹ nhàng, nữ tính và đầy u hoài.

Không ngủ quên trên thành công, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi học thanh nhạc bài bản, rèn luyện kỹ thuật và xử lý giọng hát tinh tế hơn. Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua ca khúc trong OST Cây táo nở hoa, một lần nữa khẳng định khả năng truyền tải cảm xúc bằng giọng hát mộc mạc, sâu lắng.

Đến giai đoạn 2023-2024, Lạc mất em bây giờ do chính cô viết lại lời Việt bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Với giai điệu bắt tai và ca từ chạm đến những trái tim từng tổn thương, ca khúc giúp Bảo Trâm tiếp cận thế hệ khán giả trẻ hơn, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt và khát khao tái sinh của một nghệ sĩ bền bỉ.

Ảnh: NVCC