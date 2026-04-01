Chia sẻ của chồng Bảo Trâm Idol:

Chiều 1/4, Bảo Trâm Idol ra mắt MV Nước mắt hình nhân tại Hà Nội với sự góp mặt của ê-kíp, diễn viên Lợi Trần.

Lợi Trần chia sẻ khi biết Bảo Trâm Idol đóng vai chính trong MV, anh hơi lo lắng nhưng khi được đạo diễn Vũ Hồng Thắng hướng dẫn thì vào vai diễn khá tốt. Nam diễn viên chia sẻ làm diễn viên hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ gặp ca khó như Bảo Trâm Idol vì lúc quay cảnh tình tứ nữ ca sĩ sợ chồng ghen nên liên tục thốt lên: ''Trời anh ơi, chết em rồi. Chồng em mà xem MV chắc giết em mất''.

Chồng nữ ca sĩ hài hước nói: "Rất nhiều tuần vừa qua Bảo Trâm thi thoảng ở nhà lại hỏi: Anh ơi anh có yêu em không? Anh ơi liệu rằng có chuyện gì xảy ra anh vẫn tiếp tục yêu em chứ?... Tôi đang định đăng status lên Facebook rằng Lợi Trần (diễn viên Lợi Trần phim Tử chiến trên không) chờ vợ ở Hà Nội. Về mặt nghệ thuật, tôi tin rằng Trâm sẽ có những shoot hình hay, những hình ảnh đẹp và những shoot hình đó sẽ có Lợi Trần".

Lợi Trần và Bảo Trâm Idol trong MV.

Không lựa chọn cách kể chuyện kịch tính hay phô bày bi kịch, Nước mắt hình nhân do nhạc sĩ Quốc Minh sáng tác đi vào một dạng cảm xúc quen thuộc nhưng khó gọi tên. Đó là những mối quan hệ không danh phận, nơi sự quan tâm, chăm sóc dần trở thành một dạng ràng buộc vô hình. MV không dừng lại ở câu chuyện tình đơn phương mà mở ra hành trình nhận thức của người phụ nữ khi nhận ra chính mình đã tự nuôi dưỡng những ảo vọng về sự đặc biệt.

“Với Trâm, Nước mắt hình nhân không đơn thuần là một lựa chọn mà là một mối lương duyên. Trước khi có gia đình, Bảo Trâm đã có giai đoạn cũng chơi vơi và hiện tại dù đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân vẫn khao khát được bộc bạch những góc khuất chân thật nhất mà mình từng trải qua. Trâm tin rằng không phải mình chọn bài hát mà chính bài hát đã chọn mình,” nữ ca sĩ chia sẻ.

Đối với Bảo Trâm, đây không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại mà còn là một điểm chuyển trong hành trình cá nhân. Cô có thể đối diện với cảm xúc một cách rõ ràng hơn, khép lại những mông lung kéo dài và bắt đầu một giai đoạn trưởng thành hơn trong cả đời sống lẫn âm nhạc.

Bảo Trâm là giọng ca trưởng thành từ Vietnam Idol 2012.

Trong quá trình thực hiện, Nước mắt hình nhân được phát triển với 2 phiên bản: Một bản piano tối giản, tập trung hoàn toàn vào cảm xúc, và một bản phối chính thức kết hợp yếu tố EDM nhằm mở rộng không gian tiếp cận khán giả.

Về phía Bảo Trâm, thử thách lớn nhất trong quá trình thu âm không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà ở việc kiểm soát sắc thái biểu cảm. Từng câu hát được xử lý tiết chế để giữ được sự trầm lắng cần thiết, đồng thời vẫn đảm bảo cao trào cảm xúc ở những đoạn quan trọng.

Phần hình ảnh của Nước mắt hình nhân được thực hiện ở Ba Vì với phong cách tiết chế, hạn chế việc phô bày kịch tính, thay vào đó giữ lại khoảng trống để người xem tự cảm nhận và kết nối với câu chuyện. MV có sự tham gia của diễn viên Lợi Trần, đánh dấu lần đầu anh góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc của một nữ ca sĩ đến từ Hà Nội.

Diễn viên Lợi Trần và ca sĩ Bảo Trâm idol.

Diễn viên Lợi Trần tiết lộ khi đóng các phim điện ảnh sẽ vất vả hơn vì thoại nhiều còn tham gia MV chỉ diễn hình thể nên mọi chuyện khá nhẹ nhàng, đơn giản. "Khi đạo diễn gửi bài hát tôi nghe thấy giọng Bảo Trâm lạ quá nhưng khi biết cô ấy đóng vai chính thì hơi lo lắng nhưng là người thông minh nên khi được đạo diễn và ê-kíp hướng dẫn thì Bảo Trâm vào vai khá tốt” - Lợi Trần chia sẻ.



Nam diễn viên kể cảnh diễn khó nhất với anh khi đóng MV với Bảo Trâm idol đó là phải nhảy xuống bể bơi vào lúc 11h đêm với thời tiết ở Ba Vì lạnh thấu xương.

Đỗ Lê

Clip: Anh Phương