Chiều 3/6, Bảo Uyên tiếp tục có động thái mới sau clip ẩn ý việc đã bị chèn ép trong chương trình The Voice 2015 và suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật 10 năm qua.

Nữ ca sĩ cho biết: "10 năm rồi, mình luôn sống trong tâm thế chẳng có gì để mất. Vì thật ra, mình chưa từng nắm giữ điều gì để gọi là 'có'. Mình cũng không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào như ra sản phẩm mới, hay debut hoành tráng. Mình không thuộc về công ty nào, đã hoạt động tự do được hơn một năm nay. Mình chỉ kể câu chuyện này, vì linh hồn mình đã chờ rất lâu để được lên tiếng. Âm nhạc sau này, nếu trái tim mình còn muốn hát thì mình hát. Không thì thôi. Mình đón nhận cả những lời động viên và cả những lời chỉ trích".

Bảo Uyên nói cô sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích sau clip tố bị chèn ép. Ảnh: @baouyen.

Bài đăng mới nhất của Bảo Uyên để chế độ hạn chế bình luận.

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội trước đó, nữ ca sĩ nói trong chương trình The Voice 2015, cô không giỏi nịnh nên không được lòng huấn luyện viên. Bảo Uyên cho biết cũng bị một thành viên trong team nói xấu, dẫn đến hiểu lầm giữa mình và huấn luyện viên.

“Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Sau khi dừng lại ở bán kết, nhiều anh chị trong chương trình nói lý do mình không vào được chung kết là vì không được lòng cô. Mình là “bản sao” của cô nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Đêm chung kết, nếu như giọng hát cao chót vót của mình mà hát chung với cô thì dễ bị mọi người đem ra so sánh”, Bảo Uyên chia sẻ.

Hiện tại, phía ban tổ chức The Voice và Mỹ Tâm đều không bình luận về sự việc này

Bảo Uyên sinh năm 1999, được biết đến là thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc team Mỹ Tâm tại The Voice 2015. Bảo Uyên gây chú ý với ngoại hình sáng, chất giọng trong trẻo, cao vút. Tại cuộc thi, cô nàng dừng chân ở bán kết và Đức Phúc là người được lựa chọn đi tiếp, sau đó giành ngôi vị quán quân.

Sau cuộc thi, Bảo Uyên hoạt động nghệ thuật khá mờ nhạt. Cô từng thành lập nhóm Dreamer, song các sản phẩm âm nhạc không được khán giả đón nhận.

(Theo Znews)