LỜI TOÀ SOẠN: Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần đến vệ sĩ, không chỉ 1 mà còn nhiều vệ sĩ, đặc biệt khi cần đảm bảo an toàn ở những sự kiện đông người. Vì vậy, nhiều ngôi sao đã không ngại chi hàng tỷ đồng để thuê vệ sĩ riêng và nhiều trong số đó gắn bó với thân chủ nhiều năm như người nhà. Họ không chỉ có sức khoẻ, sự nhanh nhạy mà còn luôn trách nhiệm, tận tâm, đặc biệt có khả năng giữ kín mọi bí mật liên quan đến các ngôi sao. VietNamNet triển khai loạt bài về vệ sĩ của những ngôi sao nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới để độc giả có thể hình dung phần nào về công việc đặc thù của họ.

Muôn kiểu thuê vệ sĩ

Tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam vừa qua, hình ảnh người vệ sĩ tóc bạc phơ bên cạnh ca sĩ Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông là vệ sĩ, diễn viên, CEO Tùng Yuki - người đồng hành ca sĩ Mỹ Tâm tại các sự kiện lớn hàng chục năm qua. Cô từng nói chỉ ông mới khiến mình đủ tin cậy và an toàn khi đến nơi đông người.

Các sự kiện, đêm nhạc thông thường, Mỹ Tâm vẫn có lực lượng vệ sĩ đi theo bảo vệ từ biểu diễn trên sân khấu đến giao lưu với người hâm mộ.

Hình ảnh vệ sĩ Tùng Yuki tháp tùng Mỹ Tâm tại sự kiện A80 nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Tư liệu

Sơn Tùng M-TP cũng là một trong những nghệ sĩ "chăm" thuê vệ sĩ nhất. Anh luôn có lực lượng theo sát trong tất cả đêm diễn, sự kiện... không chỉ nơi công cộng mà cả những địa điểm có kiểm tra tư cách ra vào cửa.

Năm 2021, anh thuê 10 vệ sĩ cho chưa đầy 30 phút xuất hiện tại một sự kiện game mình hợp tác. Năm 2023, nam ca sĩ được dàn vệ sĩ tháp tùng, bung dù đen che chắn hình ảnh khi đến một địa điểm biểu diễn tại TPHCM.

Rapper Binz nhiều lần đến các điểm diễn, sự kiện cùng dàn vệ sĩ hùng hậu. Khi tham gia một chương trình âm nhạc tại Đà Nẵng năm 2022, anh được dàn vệ sĩ gần 20 người hộ tống vào trong khu vực tổ chức sự kiện. Trước đó, năm 2020, nam rapper cũng từng rời điểm diễn với dàn an ninh hùng hậu.

Ca sĩ Thanh Thảo từng gây ồn ào khi có hàng chục vệ sĩ theo sau tại một sự kiện ở Huế hồi 2023. Cô đính chính đây là đội vệ sĩ do ban tổ chức cử đến, không phải mình bỏ tiền thuê.

Tương tự, sau video ghi lại cảnh rapper Gonzo được 6 vệ sĩ tháp tùng trên đường phố, công ty quản lý phải giải thích đây là đội ngũ an ninh do chương trình âm nhạc sắp xếp.

Ca sĩ Thanh Thảo đi cùng dàn vệ sĩ hoành tráng

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tìm đến vệ sĩ như giải pháp cần thiết sau scandal. Chẳng hạn sau vụ bị anti-fan xịt hơi cay ở hải ngoại năm 2012, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng phải thuê vệ sĩ theo sát mình khi đi diễn suốt thời gian dài. Ca sĩ Siu Black cũng từng phải cậy nhờ dịch vụ vệ sĩ khi đi hát trong thời gian rộ tin vỡ nợ.

Dễ gây tranh cãi

Ca sĩ Mỹ Tâm là cái tên duy nhất chưa từng gây tranh cãi vì thuê vệ sĩ.

Là ngôi sao hạng S, việc cô cần vệ sĩ bảo đảm an toàn cá nhân khá hiển nhiên. Quan trọng hơn, cách Tùng Yuki hay các vệ sĩ theo sát Mỹ Tâm nhưng không phô trương, gây phiền hà cho người khác... trở thành điểm cộng trong mắt khán giả.

Ngoài Mỹ Tâm, các trường hợp có dấu hiệu bị đe dọa tính mạng, sức khỏe rõ ràng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Siu Black... cũng được khán giả thấu hiểu, thông cảm.

Phần lớn trường hợp còn lại gây tranh cãi vì bị cho là không phù hợp hoặc sử dụng dịch vụ này sai mục đích.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP sải bước cùng dàn vệ sĩ dần trở nên quen thuộc. Ảnh: Tư liệu

Việc người đẹp Vũ Hoàng Điệp mang theo 26 vệ sĩ khi đi diễn thời trang từng trở thành trò cười cho giới giải trí nhiều năm liền bởi mục đích chiêu trò, gây chú ý lộ liễu. Hay nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường có vệ sĩ kè kè sau lưng trong buổi chọn người mẫu cho show cá nhân hồi 2014 cũng khiến khán giả khó hiểu.

Nhiều bức ảnh, video cho thấy một số nghệ sĩ hoàn toàn không bị ai tiếp cận, thậm chí khu vực xung quanh họ không có khán giả nào ngoài dàn vệ sĩ hùng hậu, việc trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận là điều khó tránh.

Ngay cả sao hạng S như Sơn Tùng M-TP, nếu thuê quá nhiều vệ sĩ đi cùng hoặc có những hành động như bung dù đen che chắn camera vẫn có thể bị đánh giá là "làm quá, không cần thiết".

Trả vệ sĩ về đúng bản chất

Nhiều năm trước, thị trường vận hành chưa chuyên nghiệp, văn hóa thần tượng còn yếu nên hình ảnh nghệ sĩ với dàn vệ sĩ bao quanh khiến khán giả thấy xa lạ, dễ kéo theo tranh cãi.

Những năm gần đây, thị trường giải trí Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt, văn hóa thần tượng được định hình rõ nét, nghệ sĩ có nhu cầu thuê vệ sĩ trở nên hợp lý và ngày càng phổ biến.

Các chương trình, sự kiện có lực lượng vệ sĩ bảo đảm an ninh như yêu cầu tối thiểu, nếu không sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.

Nghề vệ sĩ nói chung và nhóm vệ sĩ chuyên phục vụ các ngôi sao trở thành đề tài được dư luận quan tâm, bàn tán.

Đã đến lúc cần nhìn nhận đúng vai trò của vệ sĩ đối với các nghệ sĩ. Trong ảnh, người mặc vest xanh được công chúng Hàn Quốc biết đến với biệt danh "Mr. Park" khi làm vệ sĩ riêng cho ca sĩ IU suốt 10 năm. Ảnh: Korean Pop Drama World

Theo BodyguardStars – trang chuyên tuyển dụng cho vệ sĩ cho giới giải trí, nghề vệ sĩ cần nhiều yêu cầu như: sức khỏe và thể lực tốt; có kỹ năng võ thuật; có kiến thức pháp luật; khả năng quan sát, phản ứng nhanh và kỹ năng sơ cứu y tế.

Tuy nhiên, để trở thành vệ sĩ của các ngôi sao còn đòi hỏi kỹ năng quản lý đám đông; bảo vệ khi di chuyển trong đám đông; ứng xử chuyên nghiệp trước ống kính và truyền thông; yêu cầu tuyệt mật về thông tin của khách hàng... thậm chí là yêu cầu về ngoại ngữ trong một số trường hợp.

Khi thị trường giải trí ngày càng chuyên nghiệp, vai trò của vệ sĩ không chỉ dừng ở việc bảo vệ thuần túy mà còn gắn với hình ảnh và thương hiệu của nghệ sĩ.

Nghề vệ sĩ trong showbiz Việt vẫn còn nhiều điều thú vị phía sau - từ những câu chuyện nghề ít người biết đến các quy chuẩn khắt khe không phải ai cũng đáp ứng được.

Hải Âu

Bài 2: Tiết lộ bất ngờ của vệ sĩ 30 năm nắm giữ bí mật của Mỹ Tâm và các sao hạng A