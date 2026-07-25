Vị Xuyên là một trong những địa bàn chiến sự ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979-1989.

Trong cuộc chiến đấu này, các chiến sĩ đã anh dũng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí "một tấc không đi, một ly không dời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương. Đến nay, vẫn còn hàng nghìn hài cốt cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong các khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy và quy tập.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Xuyên trao 191 phần quà tới các gia đình chính sách và người có công, gồm 9 phần quà trị giá 2 triệu đồng/phần và 182 phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần. Nguồn kinh phí quà tặng do bạn đọc Báo VietNamNet đóng góp thông qua chương trình "Tri ân tháng Bảy".

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet thăm hỏi, tặng quà các vợ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ của xã Vị Xuyên

Đoàn công tác Báo VietNamNet do ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, làm trưởng đoàn; ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng Biên tập, làm phó trưởng đoàn. Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang do ông Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang làm trưởng đoàn.

Tham dự chương trình có các ông Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; Đinh Thế Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Vị Xuyên; Lý Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên.

Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Báo VietNamNet tổ chức chương trình "Tri ân tháng Bảy" nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách; đồng thời kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống người có công trên mọi miền đất nước.

Đại diện Báo VietNamNet, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang và lãnh đạo xã Vị Xuyên trao quà tới các gia đình chính sách, người có công

Phát biểu tại lễ trao quà, Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho biết, phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Báo VietNamNet luôn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, người có công với cách mạng và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng.

"191 phần quà được trao hôm nay tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo VietNamNet cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc.

Chúng tôi mong rằng những món quà nhỏ sẽ góp thêm niềm vui, sự động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bá chia sẻ.

Nhiều cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thay mặt địa phương, ông Lý Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên cho biết, mỗi phần quà được trao hôm nay không chỉ mang theo nghĩa tình của những người trao tặng mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

"Đối với Vị Xuyên, sự tri ân ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Mảnh đất biên cương này đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mỗi ngọn núi, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, máu và sự hy sinh của biết bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", ông Lý Xuân Tiến nêu rõ.

Ông Lý Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên phát biểu tại chương trình

Đón nhận phần quà từ bạn đọc Báo VietNamNet, cụ Đoàn Thị Thiện (87 tuổi, thôn 25, xã Vị Xuyên), vợ liệt sĩ Trần Văn Khoát không giấu nổi sự xúc động. Cụ Thiện cho biết, chồng cụ hy sinh năm 1968 tại mặt trận Quảng Trị.

"Gần 60 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương chồng. Tôi và các con luôn tự hào về sự hy sinh của ông ấy cho hoà bình của đất nước. Tôi cũng rất biết ơn khi nhiều năm qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị", cụ Thiện tâm sự.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá thăm hỏi cụ Đoàn Thị Thiện, vợ liệt sĩ Trần Văn Khoát

Cụ bà Phí Thị Tâm (86 tuổi, thôn 26, Vị Xuyên), mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lương (hy sinh năm 21 tuổi tại Tuyên Quang) rưng rưng xúc động khi nhận món quà từ Báo VietNamNet.

"Con tôi đã hy sinh mấy chục năm rồi, nhưng mỗi dịp 27/7 vẫn được các đơn vị quan tâm thăm hỏi. Điều này khiến tôi rất xúc động, cảm thấy sự hy sinh của con luôn được các thế hệ biết ơn, nhớ đến", cụ Tâm chia sẻ.

Đại uý Hoàng Thế Cương (69 tuổi, thôn 9, xã Vị Xuyên) cho biết, sự quan tâm, tri ân đã tiếp thêm động lực để những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con cháu và đóng góp cho cộng đồng.

Thay mặt các gia đình chính sách và người có công, ông Hoàng Thế Cương cảm ơn chương trình của Báo VietNamNet và Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang

Trước khi đến địa phương trao quà, đoàn công tác của Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và UBND xã Vị Xuyên dâng hương tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn công tác của Báo VietNamNet, UBND xã Thanh Thủy, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy dâng hương tại Đài hương 468 vào ngày 24/7

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn công tác thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Những nén hương dâng lên cũng là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, tiếp thêm ý nghĩa cho hành trình sẻ chia trong tháng Bảy.

Đoàn công tác của Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, UBND xã Vị Xuyên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bá, Phó Tổng Biên tập Lê Thế Vinh cùng các ông Nguyễn Văn Dưng, Mai Đức Thông, Đinh Thế Mạnh kính cẩn thắp hương tại mộ liệt sĩ

Đoàn công tác Báo VietNamNet thắp hương tại mộ các liệt sĩ