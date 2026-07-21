Những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn mộc mạc của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại hai xã Lực Hành và Trung Hà (tỉnh Tuyên Quang) đã làm nên những khoảnh khắc xúc động trong hành trình trao quà "Tri ân tháng Bảy" của Báo VietNamNet cùng bạn đọc.

Ông Đặng Xuân Liệu (thương binh hạng 4/4 ở thôn 8, xã Lực Hành) xúc động bày tỏ với Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Phong trước sự tri ân của bạn đọc đối với gia đình ông nói riêng và các gia đình chính sách nói chung. Ảnh: Thạch Thảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), mới đây, Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình trao quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tại hai xã Lực Hành và Trung Hà.

Trước khi đến các địa phương trao quà, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet, làm trưởng đoàn, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn công tác thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Những nén hương dâng lên cũng là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, tiếp thêm ý nghĩa cho hành trình sẻ chia trong tháng Bảy.

Trao 68 suất quà tại xã Lực Hành

Ông Nguyễn Văn Phong trao quà của bạn đọc Báo VietNamNet đến các cựu chiến binh ở xã Lực Hành. Ảnh: Thạch Thảo

Tại điểm trao quà đầu tiên, Báo VietNamNet phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lực Hành trao 68 phần quà tới các gia đình chính sách và người có công, gồm 3 phần quà trị giá 3 triệu đồng/phần và 65 phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần. Nguồn kinh phí quà tặng do bạn đọc Báo VietNamNet đóng góp thông qua Chương trình "Tri ân tháng Bảy".

Phát biểu tại lễ trao quà, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hòa bình và sự phát triển của đất nước hôm nay được xây đắp từ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và nhiều thế hệ đi trước.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, Báo VietNamNet luôn mong muốn trở thành cầu nối giữa bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để lan tỏa những giá trị nhân văn, chung tay chăm lo người có công, gia đình chính sách và các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo xã trao quà tới các gia đình chính sách, người có công tại xã Lực Hành. Ảnh: Thạch Thảo

Thay mặt địa phương, ông Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lực Hành, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của bạn đọc Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã dành tình cảm, sự trân trọng đối với các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là đạo lý và tình cảm của toàn xã hội.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hoàng Thị Thắm trao quà của bạn đọc Báo VietNamNet tới các cựu chiến binh, gia đình người có công tại xã Lực Hành. Ảnh: Thạch Thảo

Đón nhận phần quà từ bạn đọc Báo VietNamNet, ông Đặng Xuân Liệu, thương binh hạng 4/4 ở thôn 8, xúc động chia sẻ, nhiều năm qua các thương binh, cựu chiến binh và gia đình chính sách luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

"Điều quý giá nhất với chúng tôi là sự ghi nhớ của thế hệ hôm nay", ông Liệu nói. Với ông, chính sự quan tâm ấy đã tiếp thêm động lực để những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con cháu và đóng góp cho cộng đồng.

Còn bà Dương Thị Thúy, cháu dâu liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, lặng lẽ ôm phần quà vừa nhận. Gia đình bà sống chủ yếu nhờ vài sào ruộng và những công việc thời vụ. Con gái học hết cấp 3 phải đi làm công nhân để phụ giúp gia đình.

"Một con gà giống chỉ hơn 20 nghìn đồng, số tiền này đủ để gia đình tôi mua thêm nhiều con về gây đàn", bà Thúy chia sẻ.

Với bà Thuý, món quà không chỉ giúp vơi bớt phần nào gánh nặng trước mắt mà còn là nguồn động viên để gia đình tiếp tục cố gắng vươn lên, tin rằng phía sau mình luôn có sự sẻ chia của cộng đồng.

Niềm vui ánh lên trên gương mặt những cựu chiến binh khi sự hy sinh, cống hiến của họ vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng và ghi nhớ. Ảnh: Thạch Thảo

Những món quà đến đúng lúc

Rời xã Lực Hành, đoàn công tác tiếp tục đến xã Trung Hà, trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Báo VietNamNet phối hợp chính quyền địa phương trao các suất quà đến các gia đình chính sách, người có công tại xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Hà Phúc Tuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Hà, cho biết, địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời trân trọng sự đồng hành của Báo VietNamNet và bạn đọc thông qua chương trình "Tri ân tháng Bảy".

Gia đình thương binh Ma Đình Chẩn không giấu được niềm xúc động khi nhận quà

Giữa những cái bắt tay và lời hỏi thăm ân cần, bà Đào Thị Mai, vợ thương binh Ma Đình Chẩn, không giấu được niềm xúc động khi nhận quà. Khoản hỗ trợ đến đúng lúc gia đình bà cần gia cố căn nhà trước mùa mưa bão. Bà dự định dùng toàn bộ số tiền để lắp chiếc cửa sổ còn thiếu, giúp căn nhà kín gió hơn.

"Có thêm cánh cửa sổ, vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn khi trời mưa lớn", bà Mai nghẹn ngào.

Lực Hành và Trung Hà là hai xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Báo VietNamNet phát động Chương trình "Tri ân tháng Bảy" nhằm kêu gọi bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Trong hơn hai tháng triển khai Chương trình "Tri ân tháng Bảy", Báo VietNamNet đã nhận được sự đồng hành của đông đảo bạn đọc, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong cả nước. Từ nguồn kinh phí do bạn đọc và các đơn vị đồng hành ủng hộ, chương trình đã tổ chức trao 93 suất quà tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tại hai xã Lực Hành và Trung Hà (tỉnh Tuyên Quang), góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa". Dự kiến, trong những ngày cuối tháng 7, chương trình tiếp tục tổ chức trao tặng các suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại xã Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) và các địa phương tại tỉnh Quảng Trị.