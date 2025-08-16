Bé Đoàn Lê Đông Quân (SN 2021, ngụ Bến Tre) là nhân vật trong bài viết: "Cha hiến gan cứu con, mẹ nghèo lâm cảnh kiệt quệ chỉ biết ôm con chờ phép màu”.

Báo VietNamNet trao tận tay chị Huyền số tiền 477.885.008 đồng – tấm lòng của bạn đọc gửi đến bé Đông Quân.

Mới 3 tuổi, bé Đông Quân đã mắc bệnh teo đường mật dẫn đến xơ gan nặng. Dù đã được tiến hành mổ ghép gan từ người cha, anh Đoàn Hữu Thọ, nhưng bệnh tình của bé vẫn diễn biến xấu, phải cấp cứu liên tục.

Để chuẩn bị cho ca ghép gan, gia đình bé đã vay mượn, cầm cố cả căn nhà dưới quê mới đủ tiền chi trả cho ca phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, anh Thọ phải cách ly trong vòng 3 tháng nên chưa thể đi làm. Đông Quân sau đó bị chảy máu ống dẫn lưu thường xuyên, phải theo dõi cách ly. Để tiếp tục lo cho con, gia đình luôn tìm cách vay mượn thêm từ anh em, họ hàng, nhưng mọi người cũng đã hết khả năng giúp đỡ. Vì thế, gia đình chẳng còn đường xoay xở nào khác.

Lâm vào đường cùng, chị Lê Thị Ngọc Huyền (mẹ bé Đông Quân) đã tìm đến Báo VietNamNet mong được hỗ trợ. Sau khi hoàn cảnh của bé được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ.

Số tiền 477.885.008 đồng – tấm lòng của bạn đọc gửi đến bé Đông Quân – đã được Báo VietNamNet trao tận tay chị Huyền.

Do số tiền bạn đọc giúp đỡ vượt xa chi phí dự kiến, chị Huyền đã xin phép ngừng nhận ủng hộ kể từ ngày 24/07/2025.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ con mình lại được mọi người quan tâm, giúp đỡ số tiền lớn đến vậy. Thay mặt con, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân gần xa đã thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn. Số tiền này quá lớn đối với gia đình lúc này, chúng tôi sẽ dành để mua thuốc, chạy chữa cho con đến cùng. Sau này nếu còn dư, gia đình tôi sẽ san sẻ lại cho các hoàn cảnh khó khăn khác trong khoa”, chị Huyền xúc động nói.