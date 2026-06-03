Sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực quản lý tài sản xuất và tốc độ phát triển bứt phá mà còn ghi nhận bước tiến tiên phong của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho nhà đầu tư.

Tăng trưởng bứt phá trên nền tảng vững chắc

Được thành lập từ năm 2005, trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động, Baoviet Fund khẳng định vị thế là một trong những định chế tài chính lâu đời trên thị trường quản lý quỹ Việt Nam. Thành tựu của công ty được minh chứng bằng các chỉ số tài chính tăng trưởng bền vững qua từng năm. Từ quy mô tổng tài sản quản lý ban đầu chỉ gần 10.000 tỷ đồng, tính đến giai đoạn hiện tại, tổng tài sản quản lý của công ty đã tăng trưởng vượt bậc, đạt 160.000 tỷ đồng (quý 1/2026).

Giải thưởng Công ty Quản lý Quỹ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026 (Fastest Growing Fund Management Company Vietnam 2026) chứng minh những nỗ lực không ngừng của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp công ty duy trì hiệu quả hoạt động ổn định của các danh mục và quỹ đầu tư, đồng thời giữ vững niềm tin trọn vẹn từ phía khách hàng và đối tác.

Dấu ấn chuyển đổi số với ứng dụng BVF Mobile



Song song với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Baoviet Fund trong chiến lược dài hạn nhằm hiện đại hóa nền tảng giao dịch. Giải thưởng Ứng dụng mới về giao dịch tốt nhất Việt Nam năm 2026 (Best New Mobile Trading App) dành cho BVF Mobile chính là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy đổi mới này.

Chính thức ra mắt như một giải pháp đầu tư và giao dịch chứng chỉ quỹ thông minh, BVF Mobile sở hữu những tính năng công nghệ đột phá, phá bỏ mọi rào cản thủ tục truyền thống:

· Trải nghiệm số toàn diện: Tích hợp công nghệ định danh điện tử (eKYC), cho phép nhà đầu tư mở tài khoản trực tuyến 100% và ký hợp đồng điện tử chỉ trong vài phút.

· Quản lý tài sản thông minh: Giúp người dùng theo dõi danh mục và hiệu quả đầu tư theo thời gian thực 24/7 một cách minh bạch, dễ dàng.

· Bảo mật tiêu chuẩn tài chính cao nhất: Hệ thống bảo mật đa lớp tiên tiến tích hợp công nghệ sinh trắc học (vân tay/Face ID) và xác thực qua Smart OTP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và dữ liệu của khách hàng.

Việc vinh danh BVF Mobile tại một giải thưởng tầm cỡ quốc tế một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Baoviet Fund: luôn lấy nhà đầu tư làm trung tâm, không ngừng sáng tạo để mang đến những công cụ tài chính đắc lực và hiện đại nhất.

Bước sang một chặng đường phát triển mới, định hướng của Baoviet Fund là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyên sâu, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao tiêu chuẩn quản trị rủi ro ở mức cao nhất. Khát vọng của công ty không dừng lại ở việc duy trì vị thế dẫn đầu về quy mô, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp nhà đầu tư cá nhân và tổ chức dễ dàng tiếp cận các kênh đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

(Nguồn: Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt)