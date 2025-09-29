Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (Hanoi Venture Capital Fund - HVCF) là quỹ do UBND TP Hà Nội thành lập, hoạt động theo mô hình hợp tác công - tư dựa trên hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh và không có tư cách pháp nhân.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát và lãng phí vốn. Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Quỹ được thí điểm thành lập trong 10 năm kể từ ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền. Sau 5 năm sẽ sơ kết, đến năm thứ 10 tổng kết và trình HĐND TP xem xét việc tiếp tục hay chấm dứt hoạt động.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết triển khai thí điểm Quỹ Đầu tư mạo hiểm. Ảnh: Nguyễn Hợp

Nguồn vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố được bố trí từ ngân sách TP, vốn góp từ các nhà đầu tư, được tiếp nhận tài trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phần vốn góp từ ngân sách thành phố không quá 600 tỷ đồng và không vượt quá 49% vốn điều lệ của quỹ. Phần vốn góp còn lại từ các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo điều lệ và được thực hiện thông qua hợp đồng góp vốn.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Theo đó, nghị quyết đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho các đối tượng, trong đó nổi bật là chính sách dành cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do thành phố quản lý, được hưởng các hỗ trợ tài chính sau:

Hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và tổ chức các chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại Khu công nghệ cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Vườn ươm công nghệ, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, Trung tâm Công nghiệp văn hóa của TP để thực hiện thử nghiệm có kiểm soát.

Hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê chuyên gia, cố vấn, tư vấn thường xuyên (không quá 3 năm).

Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Hỗ trợ tối đa 100% lãi suất vay vốn và bảo lãnh tín dụng khi vay tại ngân hàng thương mại.

Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tổ chức các hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, bao gồm: sự kiện, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi, chương trình kết nối đầu tư - công nghệ - thị trường.