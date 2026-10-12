Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ, bàn giao 4 đối tượng bị Interpol truy nã, gồm 3 người Hàn Quốc và một người Mông Cổ.

Ngày 12/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế, gồm 3 người Hàn Quốc và một người Mông Cổ, cho cảnh sát hai nước.

Theo cơ quan công an, ngày 5/10, lực lượng chức năng bắt giữ Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ) khi người này đang lưu trú tại phường Hòa Cường. Đối tượng bị Interpol truy nã về tội lừa đảo theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Công an Đà Nẵng bàn giao Erdenemunkh Barkhas (thứ 3 từ trái sang) cho Cảnh sát Mông Cổ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an địa phương bắt giữ 3 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990).

Cả 3 bị Interpol truy nã theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc về các tội lừa đảo và tổ chức đánh bạc.

Công an Đà Nẵng cho biết, cả 4 đối tượng đều nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, sau đó di chuyển đến Đà Nẵng và lưu trú tại các khách sạn, căn hộ, chung cư.