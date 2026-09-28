Ngày 28/9, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Chiêm Tiền Định (26 tuổi, quê Vĩnh Long), đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” sau vụ hành hung phụ nữ giữa đường xảy ra năm 2024.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 7/1/2024, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy chở Định lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ về cầu Sài Gòn.

Khi vừa xuống dốc cầu Văn Thánh, xe của Tuấn Anh va chạm với xe máy do ông H.V.K. (SN 1974) điều khiển, chở vợ là bà P.T.D.P. (SN 1976) cùng con nhỏ.

Đối tượng Chiêm Tiền Định khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Sau va chạm, bà P. bức xúc, nói Tuấn Anh “chạy xe như ăn cướp”. Hai bên sau đó tiếp tục di chuyển.

Ấm ức vì câu nói này, Tuấn Anh chở Định đuổi theo vợ chồng ông K. Khi đến đường Song Hành, thuộc TP Thủ Đức cũ, Tuấn Anh tông vào phía sau xe của ông K., khiến hai xe chao đảo.

Tuấn Anh xuống xe, dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, vai, lưng ông K. và đánh vào lưng bà P. Định cũng xuống xe hành hung người phụ nữ. Sau đó, cả hai rời khỏi hiện trường.

Hai ngày sau, vợ chồng ông K. đến Công an phường An Phú, TP Thủ Đức cũ trình báo, đề nghị giám định thương tích và xử lý hình sự những người liên quan.

Quá trình làm việc với công an, Tuấn Anh và Định thừa nhận hành vi. Cuối tháng 5/2024, Công an TP Thủ Đức cũ ra quyết định khởi tố bị can đối với cả hai về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Định bỏ trốn. Đến cuối tháng 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức cũ ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Sau thời gian truy xét, trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC01) phát hiện Định xuất hiện tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Chiều 28/9, lực lượng công an phối hợp với Công an phường Nhiêu Lộc tiếp cận, bắt giữ Định khi đối tượng đang xin cơm từ thiện tại một ngôi chùa trên đường Lê Văn Sỹ.

Làm việc với cơ quan công an, Định khai trong gần 2 năm trốn truy nã, đối tượng sống lang thang, thường tìm đến các điểm từ thiện và chùa để xin cơm qua ngày.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Chiêm Tiền Định theo quy định pháp luật.