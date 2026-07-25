Nỗi lo mỗi mùa mưa bão

Ở thôn 4, xã Trà Giáp, căn nhà của anh Đoàn Duy Điệp (34 tuổi) gần như không còn vật dụng gì đáng giá. Dưới cái nắng trưa, những tấm ván gỗ cũ ghép tạm thành vách đã cong vênh, mái tôn loang lổ nhiều chỗ thủng.

Hàng chục hộ đồng bào Xơ Đăng ở thôn 4, xã Trà Giáp sống trong những căn nhà tạm, xuống cấp. Ảnh: Huy Trường

Anh Điệp kể, căn nhà được dựng từ nhiều năm trước để ở tạm. Qua thời gian, mọi thứ đều xuống cấp, nhưng gia đình không đủ khả năng sửa chữa hay xây mới.

"Cứ mưa gió là dột ướt hết nền nhà. Nhìn căn nhà cũ kỹ thế này cũng chỉ biết cố ở. Mưa đến thì kéo nhau xuống nhà truyền thống của thôn trú tạm", anh Điệp nói.

Gia đình chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Anh cũng chỉ làm thuê hoặc phụ việc để kiếm tiền nuôi con. Điều anh mong mỏi nhất là có được một căn nhà đủ chắc chắn để yên tâm sinh sống.

Anh Đoàn Duy Điệp bên căn nhà gỗ ép cũ của gia đình. Ảnh: Huy Trường

Không xa nhà anh Điệp, căn nhà rộng chừng 10m² của anh Nguyễn Đình Điện cũng trong tình cảnh tương tự. Bốn bức vách được ghép bằng những tấm phên tre, cột chống là vài cây gỗ nhỏ. Mái nhà lợp lá, phía trên phủ thêm tấm bạt đã bạc màu theo năm tháng.

Đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho con nhỏ, anh Điện tâm sự, nguồn thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài sào rẫy và những ngày đi làm thuê, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau.

"Không có tiền làm nhà, nên chỉ ghép tạm bằng mấy cây gỗ nhỏ, vài tấm phên tre để che mưa che nắng. Mưa lớn là phải chạy sang nhà kiên cố của người quen trú tạm. Nền nhà cũng đã sụt lún nhưng không có tiền sửa", anh Điện chia sẻ.

Nhiều hộ dân lo nhà sập mỗi khi mùa mưa bão đến. Ảnh: Huy Trường

Theo ghi nhận, dọc các thôn 3 và 4 của xã Trà Giáp, hàng chục căn nhà gỗ ghép đã cũ kỹ, xiêu vẹo sau nhiều năm sử dụng vẫn là nơi sinh sống của nhiều hộ đồng bào DTTS. Phần lớn nhà được dựng bằng gỗ ép, phên tre, lợp tôn hoặc lá.

Đa số các hộ đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy, làm thuê nên việc tích góp để xây dựng một căn nhà kiên cố gần như ngoài khả năng.

Cần sớm an cư cho người dân

Ông Đoàn Duy Giáo - Bí thư Chi bộ thôn 4, cho biết toàn thôn có hơn 200 hộ, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng. Những năm gần đây, đời sống người dân đã có nhiều chuyển biến, nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao.

Anh Nguyễn Đình Điện bên căn nhà phên tre, vách gỗ đã nhiều năm. Ảnh: Huy Trường

Theo ông Giáo, phần lớn nhà ở trong thôn đều được dựng bằng gỗ ghép từ hơn chục năm trước. Không gian chật hẹp, kết cấu xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân không có điều kiện sửa chữa.

"Bà con mong nhất là được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố để ổn định cuộc sống. Khảo sát sơ bộ cho thấy có khoảng 50 hộ cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trước mùa mưa bão", ông Giáo nói.

Không chỉ thiếu nhà ở an toàn, người dân thôn 4 còn đối mặt với nhiều khó khăn khác. Đến nay, khu vực này vẫn chưa có sóng điện thoại ổn định, nhiều nơi còn thiếu điện phục vụ sinh hoạt.

Ông Hồ Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, cho biết địa phương là xã vùng cao của TP. Đà Nẵng, với hơn 95% dân số là đồng bào DTTS, chủ yếu là người Xơ Đăng và Co. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao.

Người dân mong muốn sớm được hỗ trợ để có chỗ ở ổn đinh. Ảnh: Huy Trường

Trong giai đoạn 2023-2025, địa phương đã hỗ trợ xóa 303 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những căn nhà mới không chỉ giúp đồng bào Co, Xơ Đăng có nơi ở an toàn mà còn tạo thêm động lực để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn còn rất lớn, nhất là tại các thôn vùng sâu, vùng xa. Xã đã thành lập các tổ công tác để rà soát, thống kê những trường hợp cần hỗ trợ trong thời gian tới.

"Qua khảo sát, hàng trăm căn nhà của hộ nghèo, cận nghèo và người có công đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều căn nhà gỗ đã hư hỏng, mái lợp cũ, nền thấp, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Địa phương đã kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng sớm ưu tiên bố trí kinh phí để xóa 449 nhà tạm, nhà dột nát", ông Hồ Văn Dũng cho biết.