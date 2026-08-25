Ngày 25/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh, với khoảng 24.000 hóa đơn được xuất bán, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm Tạ Tú Anh (SN 1992, TP Hà Nội), Vũ Ngọc Hiển (SN 1996, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Anh Tú (SN 1997, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Bích Loan (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH TM Triệu Lâm, TP Hà Nội) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Mở rộng chuyên án, Công an Hà Tĩnh thành lập 10 tổ công tác vào TPHCM và các tỉnh phía Nam, triệu tập, khám xét nơi ở của 15 đối tượng, thu giữ hàng trăm điện thoại, máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê Phú Thọ, thường trú tại TPHCM) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối tượng Vũ Hải Đông Dương cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Dương mua 28 công ty “ma” qua mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Đối tượng tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối, trung gian để vận hành đường dây và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 51 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Một bị can được tách vụ án, chuyển cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.