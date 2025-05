XEM CLIP:

Ngày 12/5, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin đã bắt được Hoà (40 tuổi), nghi can dùng kích điện tấn công người dân tại khu vực Bãi Trường thuộc xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Công an đang lấy lời khai của Hoà, làm rõ nguyên nhân vụ việc để khởi tố vụ án theo quy định.

Hoà bị công an bắt giữ sau hơn một ngày gây án. Ảnh: CACC

Hai nạn nhân bị Hoà dùng kích điện tấn công được xác định là chị V.T.D.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và anh T.V.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), đang bán chuột tại một sân bóng thuộc phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 10/5, Hoà đội tóc giả, mặc áo khoác xám, quần jean xanh, dùng kích điện rượt đuổi chị T. Nạn nhân ngã xuống đường, vùng vẫy chống trả trong bất lực.

Khoảng nửa phút sau, anh Q. dùng chổi lao đến can ngăn nhưng cũng bị Hoà quay lại tấn công. Người này chỉ bỏ đi sau khi có nhiều người dùng đồ vật ném vào người...