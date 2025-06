Hải An - khu vực năng động bậc nhất Hải Phòng

Là khu vực phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng, Hải An - cửa ngõ phía đông nam thành phố Cảng đang hội tụ hàng loạt chủ đầu tư lớn và các dự án quy mô. Theo diễn biến mới nhất, ngay trong những ngày đầu tháng 7 này, một dự án dự kiến ra mắt là khu đô thị thấp tầng nằm trên trục đường Liên Phường, Bùi Viện và Đặng Kinh của Hải An, quy mô gần 12 ha, gồm các dòng sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse. Dự án do 2 doanh nghiệp bất động sản Bắc - Nam bắt tay hoàn thiện.

Những thông tin về dự án sắp ra mắt thu hút chú ý. Ảnh minh hoạ: HT

Ghi nhận thực tế, ngay khi có thông tin, không ít khách hàng đã tìm đến khu vực để “ngắm trước” sản phẩm. Nhiều hoạt động đang khẩn trương diễn ra tại dự án, sẵn sàng cho thời điểm ra mắt chính thức cận kề.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Đầu tư Đất Xanh Duyên Hải, sản phẩm thấp tầng đang rất thu hút tại Hải Phòng, tại Hải An cũng tương tự.

“Rất dễ hiểu khi một dự án ở vị trí tốt, sản phẩm có tiềm năng đầu tư bền vững được tìm kiếm ngay khi xuất hiện những thông tin đầu tiên”, ông Ngọc nói.

Trước đó, bất động sản Hải An đã đầy sức hút khi hiện diện những dự án lớn, đang và sắp mở bán của Vinhomes, Khải Ngân, Doji Land, Kinh Bắc…

Sự xuất hiện của những chủ đầu tư lớn và dự án quy mô cùng nhiều chuyển động mới về hạ tầng đã khiến diện mạo Hải An nâng tầm, đồng thời đưa khu vực này thành tâm điểm trên bản đồ bất động sản Hải Phòng và cả miền Bắc.

Hướng đi của bất động sản Hải An

Là người am hiểu thị trường bất động sản Hải Phòng trong suốt thời gian qua, ông Ngọc nhận định, đây là thời điểm tốt để khách hàng xem xét đầu tư tại thành phố Cảng nói chung và khu vực Hải An nói riêng. Bởi lẽ, Hải An hiện tiềm năng bậc nhất khu vực, giá bất động sản những năm gần đây tăng ổn định, bền vững, không tăng theo sóng vùng ven như giai đoạn trước.

Hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp thúc đẩy BĐS Hải An. Ảnh: Cảng Đình Vũ

Thống kê của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong vòng 5 năm qua, giá rao bán bất động sản tại quận Hải An đã tăng tới 171%. Riêng tháng 5/2025, mức giá trung bình đạt khoảng 66 triệu đồng/m2 - cao nhất 5 năm nhưng vẫn thấp hơn so với các quận trung tâm như Lê Chân, Ngô Quyền…

Ông Vũ Xuân Dũng - Giám đốc Tâm Thành Land nhận định, chiều hướng giá bất động sản tại khu vực Hải An sẽ tăng mạnh hơn do định hướng quy hoạch khu vực phía đông và đông nam thành phố Hải Phòng, cùng các nền tảng hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp vững chắc. Cụ thể, sự kết hợp giữa các yếu tố hạ tầng giao thông - khu công nghiệp - cảng biển - logistics tạo ra nhiều nhu cầu đi kèm, đưa giá trị bất động sản tại khu vực này lên 1 tầm mới, ưu thế hơn vị trí khác trong Hải Phòng. Ông Dũng dự đoán, thị trường bát động sản Hải An sẽ tăng dần đều trong quãng 2025 - 2027 theo sóng hạ tầng và nhu cầu thực.

Tiềm năng của thị trường bất động sản Hải An đồng thời được giới đầu tư đánh giá cao. Trong làn sóng dịch chuyển dòng tiền đầu tư đến các vùng đất mới có dư địa tăng trưởng tốt, Hải Phòng là bến đỗ. Báo cáo tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn thể hiện, Hải Phòng là một trong hai địa phương thu hút lượng tìm kiếm nhiều nhất miền Bắc.

Niềm tin của người mua bất động sản dành cho khu vực Hải An càng được củng cố và gia tăng khi nhiều hạ tầng được tăng tốc triển khai. Việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, gấp rút chuẩn bị cho tuyến đường sắt chiến lược Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn, đường vành đai 2… thúc đẩy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế và cả thị trường bất động sản.

Thế Định