Vị thế siêu chiến lược từ hạ tầng tỷ đô

Một trong những hạ tầng quan trọng và được mong chờ nhất, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế vượt bậc cho cả khu vực miền Bắc, trong đó có Hải An, là tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ ấn định khởi công ngày 19/12/2025.

Tuyến đường sắt trị giá khoảng 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, có điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng). Trong lộ trình, tuyến đường sắt sẽ cập ga Đình Vũ đặt tại Hải An.

Không chỉ có tuyến đường sắt 8,37 tỷ đô đi qua, Hải An còn hiện diện trong 1 dự án đường sắt kết nối Trung Quốc khác. Đó là tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Dự án được thúc đẩy lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, xây dựng dự thảo một số cơ chế, chính sách để đầu tư, tổng vốn khoảng 7 tỷ USD. Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 187 km, với điểm đầu chính tại ga Nam Đình Vũ, Hải An, TP. Hải Phòng.

Những hạ tầng giao thông lớn có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế toàn khu vực miền Bắc đều “có mặt” Hải An đã chứng minh vị trí chiến lược trọng yếu của khu vực. Vị thế siêu cửa ngõ, đóng vai trò huyết mạch thúc đẩy kinh tế toàn diện cho cả Hải Phòng và miền Bắc càng được khẳng định khi Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang gấp rút triển khai mở rộng.

Trong đó, Nhà ga hàng hóa tại Sân bay Cát Bi đầu tư 724 tỷ đồng có khả năng công suất lên tới 250.000 tấn hàng hóa/năm đã được khởi công năm 2024, dự kiến hoàn thành năm 2026. Đồng thời, nhà ga hành khách T2 sắp khởi công, công suất 5 triệu hành khách mỗi năm. Tổng công suất hai nhà ga hành khách T1 và T2 ước đạt khoảng 13 triệu hành khách/năm vào năm 2023.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang được mở rộng, nâng cấp. Phối cảnh nhà ga hành khách T2 sắp khởi công. Ảnh phối cảnh

Cùng các dự án tỷ đô nêu trên là những tuyến giao thông quan trọng liên tục được xây dựng và đề xuất. Đơn cử là đường vành đai 2 Hải Phòng (khởi công đầu 2025); Dự án cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 đang đề xuất xây dựng…

Hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không liên tục hoàn thiện củng cố hơn bao giờ hết vai trò thủ phủ công nghiệp - dịch vụ logistics của Hải An tại thành phố Cảng.

Cùng với đó tại Hải An, mạng lưới cảng sông, cảng biển đã và đang tiếp tục mở rộng với hàng loạt bến cảng thành phần như Nam Đình Vũ, Tân Cảng - Hải Phòng, VIP Green Port… liên tục nâng cấp công suất, tăng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đẩy mạnh lưu chuyển hàng hóa không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế.

Với những lợi thế đặc biệt riêng có, Hải An đang khẳng định vai trò của “một hub” logistics và giao thông liên vùng, tạo thế kiềng ba chân vững chắc trong tăng trưởng kinh tế - đô thị - bất động sản.

Khai phóng không gian sống, mở lối đầu tư dài hạn

Thực tế chứng minh, khi dòng vốn đầu tư đổ về các trung tâm logistics và khu công nghiệp, thị trường bất động sản cũng nhanh chóng được hưởng lợi, tạo điều kiện cho sự phát triển đồng bộ cả phân khúc bất động sản công nghiệp, thương mại, và đặc biệt là nhà ở đô thị hiện đại.

Trong vài năm trở lại đây, Hải An đón chào hàng loạt chủ đầu tư lớn cùng loạt dự án đa dạng. Có thể kể tên Vinhomes, Doji Land, Ecopark, Kinh Bắc… với các dự án từ nhà ở xã hội, chung cư cao cấp tới đô thị thấp tầng… Dự kiến trong tháng 6, thị trường này sẽ đón thêm một tên tuổi bất động sản đến từ phía Nam với một dự án khu đô thị thấp tầng quy mô, củng cố thêm sức hút của Hải An với các nhà đầu tư lớn.

Không chỉ có các chủ đầu tư hàng đầu, thị trường bất động sản Hải An đang là một trong số điểm đến hấp dẫn nhất với người mua. Dữ liệu báo cáo tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy, Hải Phòng là một trong hai địa phương phía Bắc thu hút lượng tìm kiếm nhiều nhất. Riêng quận Hải An nằm trong top 10 địa bàn có lượt tìm kiếm cao ở miền Bắc - cùng với 4 quận, huyện khác của thành phố.

Mức giá nhà đất tại Hải An cũng không ngừng gia tăng. Ghi nhận thực tế, khoảng 3 năm trở lại đây, mặt bằng giá đất tại Hải An đã tăng từ 20 - 30% tùy khu vực, đặc biệt tại các trục đường lớn như Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Nam Hải, và khu vực ven cảng, nơi quy hoạch đã định hình rõ nét các khu dân cư - thương mại - dịch vụ cao cấp.

Một góc đô thị Hải An (Hải Phòng). Ảnh: TTXVN

Sự bứt phá của Hải An không chỉ nằm ở các chỉ số tăng trưởng, mà còn thể hiện qua những chuyển động về chất lượng sống. Hải An hiện đang là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao nhất TP. Hải Phòng. Các khu dân cư kiểu mẫu, công viên cây xanh, bệnh viện chất lượng cao… đang được triển khai đồng loạt, giúp nâng tầm môi trường sống, tạo ra chuẩn mực mới cho một đô thị cảng hiện đại. Điều này cũng chính là điểm cộng quan trọng giúp các sản phẩm bất động sản tại Hải An giữ vững sức hấp dẫn và có biên độ tăng giá ổn định trong dài hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hải Phòng ngày càng khan hiếm, nhu cầu mở rộng không gian sống nhưng vẫn đảm bảo kết nối giao thông thuận tiện đang trở thành xu hướng tất yếu. Với bước nhảy kép đến từ logistics và hạ tầng, bất động sản Hải An đang “nhấn nút” bứt tốc, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong tương lai gần, khu vực này hứa hẹn không chỉ là nơi “xuống tiền” lý tưởng của các nhà đầu tư mà còn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm không gian sống hiện đại, kết nối và bền vững.

Thế Định