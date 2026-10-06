Chuyển dịch từ “công xưởng sản xuất” sang cực tăng trưởng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, phía bắc TP.HCM đang có sự thay đổi trong tiêu chuẩn nhà ở, thúc đẩy kiến tạo những không gian sống tích hợp.

Phân vai mới trong cấu trúc “siêu đô thị”

Trong cấu trúc “siêu đô thị” TP.HCM, vùng Bình Dương (cũ) đang chuyển từ “công xưởng sản xuất” thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyển dịch này thể hiện rõ qua chất lượng dòng vốn. Thế hệ FDI mới tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao như bán dẫn, tự động hóa, công nghệ xanh và năng lượng tái tạo. Siêu dự án 1,3 tỷ USD của Lego và nhà máy 150 triệu USD của Pandora tại VSIP III, dự kiến khánh thành tháng 10, là những ví dụ điển hình.

Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng sâu của các “đại gia” quốc tế như Sembcorp, Warburg Pincus… ở mảng phát triển hạ tầng logistics và khu công nghiệp (KCN) thế hệ mới cho thấy tham vọng đưa khu vực tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ nền tảng công nghiệp vững chắc, phía bắc TP.HCM đang chuyển dịch sang thế hệ công nghiệp công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn

Một bước ngoặt đáng chú ý là Đề án phát triển Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP.HCM được công bố đầu năm nay, định vị khu vực thành hạt nhân khoa học - công nghệ mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo với các chuỗi sản xuất công nghệ cao phía bắc và đông bắc thành phố.

Nếu công nghiệp truyền thống từng là “thỏi nam châm” hút FDI, thì hệ sinh thái khoa học - công nghệ - sản xuất - dịch vụ đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới, giúp Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô mà còn từng bước nâng tầm vị thế kinh tế khu vực.

Thế hệ cư dân mới và bài toán nâng chuẩn sống

Sự nâng chất của dòng vốn tất yếu kéo theo sự nâng chuẩn của thị trường nhà ở. Khi phía bắc TP.HCM ngày càng thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, chân dung cộng đồng dân cư cũng thay đổi theo.

Đứng sau những dây chuyền sản xuất hiện đại là đội ngũ quản lý, kỹ sư, chuyên gia trong nước và quốc tế... Họ đến làm việc và mang theo những tiêu chuẩn mới về môi trường sống. Bài toán của một cực tăng trưởng vì thế mở rộng từ thu hút vốn và doanh nghiệp sang tạo dựng hạ tầng lưu trú đủ sức giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự phát triển của kinh tế - công nghiệp đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản phía Bắc TP.HCM. Đặc biệt là những dự án phát triển theo định hướng TOD. Ảnh phối cảnh

Những diễn biến trên thị trường nhà ở phía bắc TP.HCM gần đây cho thấy cuộc đua nâng chuẩn đang diễn ra rõ nét. Nguồn cung căn hộ mới liên tục “nở rộ” với loạt dự án định vị cao cấp dọc đại lộ Bình Dương (QL13). Trong đó, sức cạnh tranh ngày càng được quyết định bởi tổng hòa các yếu tố về vị trí, chất lượng sản phẩm, năng lực phát triển và khả năng hình thành cộng đồng.

Trong bức tranh này, Norton Park - dự án mới nhất của Gamuda Land tại khu vực, dự kiến ra mắt cuối năm - đang thu hút sự chú ý. Dự án gồm 6 tòa tháp với 1.286 sản phẩm, đa dạng từ studio, 1-3 phòng ngủ, duplex đến shop thương mại. Đáng chú ý là bộ sưu tập căn hộ sân vườn giới hạn, sở hữu tầm nhìn xanh và không gian sân vườn riêng.

Tọa lạc tại trung tâm phường Thuận Giao (TP. Thuận An cũ), trên đại lộ Bình Dương (QL13), Norton Park hưởng lợi từ vị trí cửa ngõ cùng loạt hạ tầng đang được đẩy mạnh, gồm dự án mở rộng QL13, Vành đai 3 và tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến khởi công cuối năm nay, với hướng tuyến qua khu vực Thuận Giao.

Kế cận VSIP I, bao quanh dự án là mạng lưới hạ tầng tiện ích dân sinh đã hoàn thiện như hệ thống y tế, giáo dục, thương mại,… Nổi bật nhất ngay sát cạnh là Aeon Mall Bình Dương Canary chỉ cách vài bước chân.

Norton Park - dự án căn hộ mới nhất chuẩn bị ra mắt thị trường đông bắc TP.HCM. Ảnh minh hoạ

Với Gamuda Land, mô hình tạo lập điểm đến (place-making) lấy trung tâm thương mại làm “hạt nhân” không phải công thức mới. Tại phía tây TP.HCM, Celadon City và Aeon Mall Tân Phú từng tạo nên cực đô thị - thương mại sôi động, góp phần đưa mặt bằng giá nhà khu vực tăng gấp 3 lần.

Tại Thuận Giao, công thức này được đặt trên nền tảng công nghiệp và dân cư đã phát triển mạnh, tạo nền cầu sẵn có và mở rộng dư địa tăng trưởng cùng quá trình nâng cấp đô thị.

Theo đại diện chủ đầu tư, Norton Park hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đang gia tăng tại khu vực, kiến tạo môi trường sống hoàn chỉnh cho nhu cầu an cư dài hạn và cộng đồng quốc tế.

Thay vì chạy đua về số lượng, dự án dành nhiều quỹ đất cho không gian xanh và trải nghiệm sống, với mật độ xây dựng chỉ 20%, tối đa 14 căn hộ/tầng, khoảng 2,5 ha không gian sinh thái cùng hệ tiện ích đa dạng. Norton Park là một trong những dự án đang được thị trường kỳ vọng trở thành cú hích mới tại khu vực đông bắc TP.HCM trong những tháng cuối năm.

Bích Đào