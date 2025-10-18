Sáng 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về hành vi hành hung tài xế xe dịch vụ để tranh giành khách.

Các bị can gồm Phạm Đắc Chấn (40 tuổi), Trần Văn Tuấn (31 tuổi, cùng trú xã Đắk Phơi) và Đặng Huy (35 tuổi), Tạ Minh Thắng (34 tuổi, cùng trú xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk).

4 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Dương

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 18/7, Huy điều khiển ô tô đón 3 người khách tại xã Đắk Phơi chở đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Khi lên xe, 3 hành khách hẹn Huy đến trưa cùng ngày quay lại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đón họ về xã Đắk Phơi.

Khoảng 12h20 cùng ngày, Huy đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên gọi điện thoại thì được biết 3 người khách đã lên xe dịch vụ của anh Trịnh Trọng Sang (29 tuổi) trú tại xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk.

Lúc này, Huy điện thoại cho anh Sang nói để 3 người khách xuống rồi sẽ thanh toán lại tiền nhưng anh Sang không đồng ý. Bực tức vì Sang không làm theo yêu cầu nên Huy đã cùng các đối tượng trên điều khiển ô tô đuổi theo.

Đến khoảng 14h25 cùng ngày, khi đến xã Đắk Liêng, xe của Huy đuổi kịp xe anh Sang. Lúc này, 4 đối tượng trên đã lao lên xe anh Sang dùng tay, chân đánh tới tấp khiến anh Sang phải nhập viện và bị thương tích 14%.

Tiếp nhận đơn tố cáo của anh Sang, Công an xã Đắk Liêng khẩn trương phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.