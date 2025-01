Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Vũ Quyết (tức Quyết ''Cư'', SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983, cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) về tội “Trốn thuế”.

Theo cơ quan điều tra, sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép và cho thuê đất để khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông đã thành lập chi nhánh mỏ đất Tượng Sơn do Trần Vũ Quyết làm giám đốc.

Đối tượng Trần Vũ Quyết bị bắt về tội ''Trốn thuế''. Ảnh: CACC

Quá trình hoạt động, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo Lê Xuân Sơn (kế toán) chỉ bán và xuất hóa đơn giá trị gia tăng một lượng nhất định đối với hàng hóa bán ra là đất san lấp; còn lại đa số bán cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn và không kê khai thuế.

Khi các khách hàng có yêu cầu cung cấp hóa đơn, công ty này cân đối số lượng để xuất hóa đơn (thường chỉ xuất từ 50 - 70% khối lượng thực tế khách hàng mua) và yêu cầu khách hàng phải nộp thêm các khoản tiền thuế, phí tương ứng với khối lượng đã xuất hóa đơn.

Từ quý 3/2021 đến quý 4/2023, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo Lê Xuân Sơn bỏ ngoài sổ sách kế toán với khối lượng hàng trăm nghìn m3 đất, thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền 2,1 tỷ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường với số tiền 726 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.