Tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các bị can bị bắt giữ gồm: Trần Văn Hội (SN 1997), Phan Thanh Tùng (SN 1987) và Hồ Văn Viên (SN 1994), cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Trần Văn Hội (thứ 2 từ trái qua) bị bắt giữ. Ảnh: HT

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Tùng, Hội và Viên mang bia đến quán cà phê ở phường Hòa Hiệp để uống.

Khi đang uống bia, cả nhóm thấy anh Võ Mộng Đạt (41 tuổi) đứng tại cửa hàng bên cạnh. Trần Văn Hội kéo anh Đạt vào quán nhưng bị từ chối.

Sau đó, Hội dùng tay nhấc bổng anh Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Khi anh Đạt đứng dậy, Phan Thanh Tùng dùng dép đánh vào mặt nạn nhân.

Bị đánh hội đồng, anh Đạt bỏ chạy ra đường thì bị Hội, Tùng và Viên đuổi theo, hành hung.

Anh Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân suy giảm nghiêm trọng, bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ.

Khi thụ lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định tại bốn cơ quan gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia tại TPHCM, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên và Viện Pháp y Quốc gia.

Tuy nhiên, các cơ quan trên kết luận tỷ lệ thương tích của anh Đạt là 0% và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Giữa năm 2025, Công an tỉnh Đắk Lắk trưng cầu giám định bổ sung đối với anh Đạt tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Ngày 18/12/2025, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận, trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đạt không mắc bệnh tâm thần. Sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động phân ly do sang chấn tâm lý, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%.

Đến ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc.

Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng nói trên.