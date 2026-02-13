Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hoàng Đình Đạt (SN 1974, trú thôn 7, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, liên quan đến các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Điều tra ban đầu xác định, Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có hổ, sau đó tổ chức nấu cao để bán, thu lợi bất chính.

Tang vật là cá thể hổ được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Để che giấu hành vi, đối tượng xây hầm kín dưới nhà, lắp cửa sắt kiên cố và hệ thống camera giám sát để theo dõi, cảnh giới.

Kiểm tra khu vực hầm, lực lượng công an phát hiện Đạt đang cất giữ 2 cá thể hổ đã cấp đông cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc nấu cao.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai đã sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn (SN 1995, trú thôn 2, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Doãn Sơn để làm việc. Sơn khai đã mua 2 cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Hoàng Đình Đạt nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt cùng Nguyễn Doãn Sơn về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.