Khi “săn” ưu đãi thành thói quen sống

Mỗi sáng, Thanh Ngân (27 tuổi, nhân viên công ty quảng cáo, TP.HCM) thường lướt nhanh điện thoại; và dành vài phút để mở ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA quen thuộc “săn” ưu đãi. Từ voucher giảm giá nạp tiền điện thoại, hoàn tiền khi đi siêu thị đến tích điểm cho mỗi giao dịch online, tất cả đều được Ngân “gom” gọn chỉ trong vài phút khi đang ngồi trên xe công nghệ đến công ty.

Với Ngân, app ngân hàng này từ lâu đã không chỉ là kênh chuyển tiền online đơn thuần mà còn là “cánh cửa” dẫn đến hàng loạt cơ hội tiết kiệm và tận hưởng. Nhờ đó, Ngân bớt lo về chi phí, đơn giản hóa chi tiêu và khiến mỗi ngày trở nên thú vị hơn giữa nhịp sống đô thị bộn bề.

Còn với Hoàng Nam (32 tuổi, kỹ sư công nghệ ở Đà Nẵng), SHB SAHA là “trạm thông tin” chính mỗi khi tìm ưu đãi. Chỉ cần mở mục thông báo “Cho bạn”, Nam sẽ thấy thông tin từ giảm giá Shopee, Grab đến hoàn tiền. Không cần đợi dịp lễ hay cuối tuần, ngày nào cũng có deal hời chờ Nam. Nam tận dụng tối đa điểm thưởng tích lũy để đổi quà hoặc voucher dịch vụ, biến từng khoản chi thành trải nghiệm thăng hoa như bữa tối ở nhà hàng sang trọng hay lần đầu bước chân vào phòng chờ hạng thương gia.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, xu hướng “săn” ưu đãi qua ứng dụng ngân hàng đang ngày càng phổ biến trong nhóm người trẻ đô thị như Ngân và Nam. Khảo sát NielsenIQ Vietnam (2024) cho thấy 8/10 người tiêu dùng trẻ luôn tìm kiếm ưu đãi trước khi thanh toán, bất kể kênh sử dụng. Đáng chú ý, nghiên cứu Q&Me (2025) chỉ ra 58% Gen Z và Millennials ưu tiên tận dụng ứng dụng ngân hàng để săn giảm giá ăn uống, giải trí, du lịch... biến khuyến mãi thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Mở SHB SAHA - Mở cả “thế giới” ưu đãi

Bắt nhịp với xu hướng đó, nhiều tổ chức tài chính, trong đó có SHB, đã biến app ngân hàng thành “kho ưu đãi” trong tay khách hàng.

Đơn cử, chỉ với vài thao tác quen thuộc như mở tài khoản, thanh toán QR hay nạp tiền điện thoại trên SHB SAHA, khách hàng đã có cơ hội nhận về những phần quà hấp dẫn. Mở mới tài khoản EKYC, khách hàng nhận ngay loạt đặc quyền: Nạp tiền điện thoại ưu đãi, gửi tiết kiệm lãi suất hấp dẫn, mở tài khoản số đẹp miễn phí… Đặc biệt, vào “Ngày Vàng” 5-15-25 hàng tháng, ưu đãi nạp tiền điện thoại càng thêm hấp dẫn.

Đáng chú ý, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán và đăng ký gói dịch vụ Loa thanh toán SHB từ nay đến 31/12/2025 sẽ nhận ngay những phần quà thiết thực, từ tiền mặt, eVoucher đến gói trải nghiệm trọn vẹn kèm thiết bị. Không chỉ tiết kiệm chi phí, các ưu đãi này còn giúp chủ hộ kinh doanh và tiểu thương dễ dàng tiếp cận giải pháp xác nhận giao dịch hiện đại, thuận tiện cho việc buôn bán hằng ngày.

Không chỉ phục vụ giao dịch thường ngày, SHB SAHA còn mang đến giải pháp “2 trong 1” cho những ai thường xuyên sử dụng ví điện tử. Tính năng liên kết tài khoản ngân hàng với các ví như GooPay hay VETC giúp thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và nhất là nhận thưởng kép cả trong tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, chỉ với vài thao tác nạp tiền và thực hiện giao dịch đầu tiên. Ưu đãi này còn lặp lại ở nhiều giao dịch tiếp theo, giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích từ mỗi khoản chi.

Với chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế, SHB SAHA mang đến loạt ưu đãi thiết thực mỗi ngày: Giảm giá khi đi GrabBike, GrabCar, GrabFood và hoàn tiền hàng tháng lên tới 300.000 đồng theo từng hạng mục chi tiêu của thẻ. Hệ thống điểm thưởng SHB Rewards tích lũy sau mỗi giao dịch mở ra cơ hội đổi quà, từ voucher du lịch, ẩm thực đến các dịch vụ nâng tầm trải nghiệm sống.

Cuối cùng, SHB SAHA còn biến việc giao dịch hằng ngày thành một “cuộc thi đấu” thú vị qua gamification “Liên minh SAHA”. Chỉ cần mở tài khoản, mở thẻ, gửi tiết kiệm, vay vốn, giao dịch online hay đơn giản là đăng nhập mỗi ngày, người chơi sẽ tích lũy lượt và cơ hội nhận giải thưởng với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng.

Hàng trăm nghìn phần thưởng đang chờ, từ iPhone 16 Pro Max, voucher du lịch, tiền mặt, điểm thưởng SHB Rewards cho tới voucher nạp điện thoại. 5 người đầu tiên sưu tập đủ 12 linh thú sẽ cùng chia nhau giải thưởng “khủng” trị giá 300 triệu đồng - phần thưởng xứng đáng cho những ai kiên trì và nhanh tay chinh phục thử thách.

Đại diện SHB cho biết, chuỗi ưu đãi trên SHB SAHA được thiết kế không chỉ để gia tăng quyền lợi, mà còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa chi tiêu và nâng tầm trải nghiệm sống. “Chúng tôi xem SHB SAHA là nền tảng kết nối khách hàng với hệ sinh thái tiêu dùng đầu tư toàn diện, nơi mỗi giao dịch đều mang lại giá trị cụ thể. Chiến lược dài hạn của SHB là phát triển ứng dụng này thành trợ lý quản lý tài chính hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoạt động chi tiêu và hoạch định tương lai,” vị đại diện nhấn mạnh.

Để bắt đầu hành trình chi tiêu thông minh, khách hàng chỉ cần tìm kiếm từ khóa “SHB SAHA” trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) và tải ngay ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới của SHB.

Bùi Huy