LỜI TÒA SOẠN: Nghề giáo thời đại nào cũng được tôn vinh, ngưỡng mộ. Nhân dịp 20/11, VietNamNet triển khai loạt bài về những người thầy, những nghệ sĩ đứng trên bục giảng lẫn trên sân khấu đang cần mẫn tạo ra những ngôi sao trong các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, âm nhạc... Họ có thể là một cựu á hậu, một NSND nổi tiếng trên màn ảnh hay một ca sĩ có học vị Tiến sĩ được cả nước biết tên.

Trịnh Kim Chi - cô giáo là á hậu, NSND xinh đẹp

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Trịnh Kim Chi được Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM mời dạy môn Kỹ thuật biểu diễn diện giảng viên thỉnh giảng từ năm 2020 đến nay.

Mỗi niên khóa, chị chỉ nhận dạy 1 lớp vì không có nhiều thời gian. Mỗi lớp khoảng 20-25 sinh viên, sĩ số "rụng" dần theo năm. 18 sinh viên khóa đầu tiên chị nhận dạy vừa tốt nghiệp năm 2024.

Năm nay, khi nhận lớp mới, lòng Trịnh Kim Chi bồi hồi. Với chị, công việc giảng dạy thầm lặng nhưng nhiều ý nghĩa. Lần nào nhận lớp mới, chị đều dành một buổi chia sẻ về việc học tập và đạo đức, tác phong trong môi trường giáo dục.

Cô giáo tuyển sinh Trịnh Kim Chi. Ảnh: FBNV

"Tân sinh viên như tờ giấy trắng, cái gì cũng bỡ ngỡ. Tôi chia sẻ nhiều để các em hình dung quá trình học sẽ khắc nghiệt ra sao, từ đó chuẩn bị tốt hơn. Kế đến, cách cư xử, tinh thần đoàn kết, tôn sư trọng đạo cũng rất quan trọng. Các diễn viên tương lai phải học cách tôn trọng nghề nghiệp và tôn trọng chính mình từ trên ghế nhà trường", chị cho biết.

Trên bục giảng, Trịnh Kim Chi thú nhận dễ nổi nóng vì công việc sư phạm không dễ dàng. Vì vậy, chị luôn ý thức kiềm chế, thị phạm lại hoặc chọn cách diễn đạt khác để sinh viên có thêm góc độ tiếp cận vấn đề.

Ngoài truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm, chị còn có sân khấu để các sinh viên có chỗ "học đi đôi với hành". Mấy năm nay, các sinh viên đã quen chuyện diễn cùng cô giáo.

Không ít sinh viên tỏa sáng nhờ được Trịnh Kim Chi đánh liều cho tham gia những vở diễn quan trọng. Đơn cử, diễn viên Trúc Ly góp mặt trong vở Hai người mẹ - tác phẩm thi Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 của Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi - và giành huy chương Bạc đầu tiên trong đời khi chưa tốt nghiệp.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Ai làm thầy cũng muốn có trò giỏi, mát mặt chứ. Góp phần tạo ra thế hệ diễn viên kế cận là hạnh phúc lớn nhất của nghề này".

Hiện, ngoài Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Trịnh Kim Chi còn phụ trách một lớp tại Trung tâm Bồi dưỡng nghệ thuật sân khấu trực thuộc Hội Sân khấu TPHCM.

"Tôi ước có nhiều thời gian hơn cho công việc giảng dạy vì công việc tại sân khấu, Hội và kinh doanh đã tiêu hao hết quỹ thời gian cá nhân", chị nói.

Trịnh Kim Chi lì xì cho sinh viên hồi đầu năm 2025

Hạnh Thúy dạy sinh viên bằng "luật thép"

Mười mấy năm trước, NSƯT Hạnh Thúy từng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM một thời gian rồi nghỉ, đến năm 2019 mới trở lại giảng dạy đến nay.

"Ngày trước, tôi và chị Trịnh Kim Chi cùng dạy Kỹ thuật biểu diễn. Dạy môn chính phải ôm lớp liền mấy tháng trời, đồng nghĩa bỏ rất nhiều phim. Kết thúc khóa đó, tôi hơi mệt nên nghỉ một thời gian. Khi trở lại, tôi chỉ nhận dạy 2 môn phụ là Công tác diễn viên và Diễn xuất trước ống kính", chị nói.

Đổi lại, chị nhận nhiều lớp hơn, có học kỳ đến 6 lớp, tùy sức khỏe và lịch trình. Các lớp nghệ thuật chuyên ngành thường không quá 30 sinh viên.

Ngoài Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Hạnh Thúy còn là giáo viên chủ nhiệm và dạy môn chính Kỹ thuật biểu diễn tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh; và giáo viên chính tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh của cặp đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito.

Hạnh Thúy trên bục giảng. Ảnh: CAA

Về lý do chỉ dạy thỉnh giảng, Hạnh Thúy nói nghề giáo viên cho mình được cống hiến, cảm thấy bản thân thực sự có ích khi gửi gắm tâm tư, tình cảm vào công tác đào tạo lớp kế thừa.

Tuy nhiên, nghề cũng đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh, công sức lẫn tình cảm; nếu nhận nhiều lớp sẽ không thể làm tốt. Vì vậy, chị chỉ nhận việc ở mức khiến bản thân hạnh phúc

Ngoài giảng dạy, Hạnh Thúy còn nhiều công việc khác như diễn viên, đạo diễn, biên kịch... nên phải cân bằng thời gian. Chị may mắn luôn được đoàn phim ưu tiên sắp xếp lịch quay, nhà trường hỗ trợ; nếu kẹt quá mới sắp xếp dạy bù.

Bên cạnh đó, Hạnh Thúy xem việc gắn bó với Trường là cách "báo hiếu" nơi đào tạo mình. Chị tốt nghiệp 3 khóa Diễn viên hệ trung cấp (1994 - 1997), Đạo diễn sân khấu hệ cao đẳng (2006 - 2009) và Đạo diễn điện ảnh hệ đại học (2015 - 2019).

Tháng 6 vừa qua, chị tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ khóa XXI (2023 - 2024) Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM với đề tài Nghệ thuật kể chuyện của đạo diễn Asghar Farhadi, nhận bằng cùng đợt với NSND Trịnh Kim Chi.

Nữ nghệ sĩ nhiều lần bất lực, thậm chí giận đến bật khóc khi dạy mãi sinh viên không làm được. Ảnh: FBNV

Đặc trưng các lớp học của Hạnh Thúy là kỷ luật rất nghiêm. Sinh viên nào vào lớp sau cô giáo mặc định là không đi học, không có khái niệm đi trễ. Trong lớp, sinh viên không sử dụng điện thoại, không có giờ nghỉ giải lao và thậm chí không đi toilet.

Chị giải thích: "Nghệ thuật và sáng tạo cần sự tập trung cao độ, bất kỳ sự gián đoạn nào đều có thể gây mất cảm xúc. Mỗi buổi học của tôi đều theo tinh thần 3-4 tiếng liền mạch không nghỉ".

Chính Hạnh Thúy cũng theo "luật thép". Ngày xưa, mỗi ngày chuốt bài cho sinh viên, chị ngồi từ 8h30 đến 22h, không ăn uống và chỉ rời vị trí để đi vệ sinh. Mỗi kỳ thi, chị đều sụt cân, mặt mày hốc hác, xanh xao.

Sinh viên học Hạnh Thúy bị "hành" mấy tiếng vì 1 câu thoại là chuyện "như cơm bữa". Có lúc, chị giận đến bật khóc vì dạy mãi mà các bạn không làm được.

Thỉnh thoảng, những món quà nhỏ từ sinh viên, học viên có thể khiến Hạnh Thúy vui cả ngày. Ảnh: FBNV

"Ai cũng hỏi 1 ngày dạy 3 buổi sao chịu nổi? Tôi thấy đi quay phim còn cực hơn nhiều, dạy sướng gần chết, cùng lắm là mệt tinh thần chút thôi", nữ nghệ sĩ cười nói.

Hạnh Thúy tự nhận thuộc típ giáo viên "lãnh cảm", cấm sinh viên, học viên tặng quà bất kể dịp nào. Về chúc tụng, chị yêu cầu 1 bạn đại diện nhắn tin, các bạn còn lại bấm "thích" là đủ.

Nhiều sinh viên đã tốt nghiệp hoặc không tiếp tục học vẫn gửi hoa, quà dịp 20/11, chị mới vui vẻ nhận quà.

"Phần lớn các bạn ấy đã có gia đình, làm việc trong lĩnh vực khác hoặc định cư nước ngoài. Có bạn tốt nghiệp mười mấy năm vẫn nhớ cô giáo khiến tôi rất cảm động", NSƯT kể.

Hiện, Hạnh Thúy vẫn ấp ủ mục tiêu học lên tiến sĩ nhưng chưa bắt đầu vì chưa tìm được đề tài phù hợp.