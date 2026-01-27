Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên vừa trở về Italy không lâu sau chuyến ghi hình cho chùm show ảo thuật tại Mỹ.

Trừ quãng thời gian sinh và nuôi con nhỏ, chị vẫn duy trì việc sang Mỹ hàng năm để ghi hình cho show ảo thuật Masters of Illusion và các chương trình phát sóng dịp Lễ Tạ ơn, Giáng Sinh.

Ngôi sao ảo thuật nhiều đặc quyền của công ty

Chia sẻ với VietNamNet, Ngô Mỹ Uyên lần đầu chạm ngõ ảo thuật hồi năm 2001.

Chị sang Mỹ định học thanh nhạc nhưng tình cờ gặp nhà sản xuất truyền hình Judith Gay Blackstone - vợ ảo thuật gia huyền thoại Harry Blackstone Jr và được bà truyền cảm hứng sâu sắc về bộ môn.

Cùng năm, Ngô Mỹ Uyên lấy nghệ danh My Wynn, ký hợp đồng, trở thành nghệ sĩ độc quyền của ATI (Associated Television International) - công ty sản xuất truyền hình ở Mỹ có trụ sở tại bang California, chuyên sản xuất và phân phối chương trình truyền hình cho các đài lớn và quốc tế như: CBS, ABC, FOX, NBC, The CW, A&E, Syfy, Hallmark…

Năm 2013, chị chính thức góp mặt trong show ảo thuật nổi tiếng Masters of Illusion. Chương trình này kết hợp giữa show ghi hình và lưu diễn, mỗi mùa quy tụ khoảng 30-45 ảo thuật gia bậc thầy trên toàn thế giới.

Sau 8 năm nghỉ thai sản, năm 2019, Ngô Mỹ Uyên chính thức trở lại công việc với show diễn tại Đại lộ Hollywood. Ảnh: NVCC

Sau mỗi mùa, Ngô Mỹ Uyên - với hình ảnh nữ ảo thuật gia gốc Á gợi cảm, thao tác điêu luyện - luôn nằm trong top ảo thuật gia được yêu thích nhất.

Chị gây ấn tượng với các màn trốn thoát khỏi xe tải cháy, phá xiềng xích trong thời gian ngắn; từng được ghi nhận là "nữ ảo thuật gia trốn thoát nhanh nhất" với thành tích 45 giây.

Không chỉ là ngôi sao của Masters of Illusion, Ngô Mỹ Uyên còn được ưu ái xây dựng hẳn thương hiệu show ảo thuật riêng có tên The Magic of Wynn, từng chiếu dài hạn trên một số kênh truyền hình của Mỹ và châu Âu.

Hàng chục năm gắn bó với ATI, Ngô Mỹ Uyên không chỉ là nghệ sĩ kỳ cựu của công ty mà còn được vợ chồng CEO xem như người nhà.

Đây là lý do khiến chị có đặc quyền nghỉ thai sản đến 8 năm. Khi trở lại làm việc, mỗi năm, hoa hậu chỉ sang Mỹ ghi hình 1 lần; mỗi đợt khoảng 10 tiết mục trong 1 tháng.

Ngô Mỹ Uyên với tiết mục nâng người lên không trung

Sau này, Ngô Mỹ Uyên thậm chí đề nghị rút ngắn thời gian tập luyện và ghi hình xuống còn 10 ngày vì không muốn xa con quá lâu.

"Đến nay, Masters of Illusion đã đi đến 14 mùa, vẫn không ngừng quy tụ các ảo thuật gia bậc thầy trên toàn thế giới. Tôi buộc phải có mặt vì là ngôi sao của show cũng như người nhà của công ty. Vợ chồng sếp xem tôi như người thân trong gia đình và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất", chị nói.

Khi được hỏi về chuyên môn, Ngô Mỹ Uyên cho hay đằng sau chị là guồng máy khổng lồ được vận hành bài bản, chuyên nghiệp.

Là ảo thuật gia, chị chỉ việc tập trung vào khía cạnh biểu diễn, toàn bộ khâu còn lại như chủ đề, ý tưởng, xây dựng tiết mục... đều có ê-kíp chuẩn bị.

Chẳng hạn, năm 2025, ATI chọn chủ đề ảo thuật với lửa nên mời 1 huấn luyện viên chuyên mảng này từ Las Vegas đến tập trực tiếp với chị.

Ngô Mỹ Uyên được khán giả Mỹ nhớ đến như một nữ ảo thuật gia gốc Á gợi cảm, điêu luyện

Làm 1 tháng, đủ ăn cả năm

Trước hoài nghi về khả năng trình diễn ảo thuật ở tuổi 52, Ngô Mỹ Uyên tự tin: "Tôi không chỉ học rất nhanh mà còn có thể làm ngay tại chỗ".

Làm nghề hàng chục năm, chị luôn giữ thái độ tập luyện với sự nghiêm túc và tập trung cao nhất.

Mỗi ngày, người đẹp có thể tập liên tục 12 tiếng, khi về khách sạn tiếp tục gọi video với huấn luyện viên để trao đổi thêm về chuyên môn, ý tưởng.

"Công việc nào cũng có áp lực nhưng tôi luôn tự tin khi nói về nghề mình đang làm", 7X chia sẻ.

Ngô Mỹ Uyên tiết lộ đối tác mới của ATI đã đề nghị tăng số lượng show phát sóng hàng năm kể từ năm 2026. Theo chị, người Mỹ rất thích xem ảo thuật nên kể cả khi toàn phát sóng vào khung giờ vàng, nhà đài vẫn luôn thiếu show.

Ngô Mỹ Uyên hạn chế công việc ở Mỹ vì không muốn xa con quá lâu. Ảnh: NVCC

Tháng 3 tới, chị sẽ sang Mỹ ghi hình và khả năng cao phải duy trì nhịp công việc mỗi 3 tháng/lần thay vì 1 năm/lần như trước.

Về thu nhập từ nghề ảo thuật gia, Ngô Mỹ Uyên xin giữ bí mật về cát-sê nhưng thừa nhận mỗi năm chỉ sang Mỹ làm việc 1 tháng, thời gian còn lại dành cho việc nuôi dạy còn và không còn nguồn thu nhập nào khác.

Điều đáng nói, Ngô Mỹ Uyên và ông xã độc lập tài chính. Trong nhà, chị phụ trách đóng tiền điện, nước, sinh hoạt phí của 2 bé...

Trước câu hỏi về chuyện "làm 1 tháng đủ ăn cả năm", chị bật cười: "Đó là may mắn của tôi. Vợ chồng tôi đồng quan điểm làm lụng vừa đủ sống, ăn chắc mặc bền là được. Như vị doanh nhân nào từng nói: 'Tiền nhiều để làm gì?' vậy".