Chia sẻ với VietNamNet, hoa hậu Ngô Mỹ Uyên hoàn tất toàn bộ chi phí, thủ tục pháp lý để sở hữu căn villa ở Dallas (Texas, Mỹ) hồi tháng 12/2025.

Chị mua villa này bố mẹ sống cùng gia đình của 2 em gái. Bởi hơn 10 năm nay, chị định cư Italy, 2 em gái đều lập gia đình và sống tại Mỹ, chỉ còn bố mẹ ở Việt Nam có phần đơn chiếc.

Ngô Mỹ Uyên vui khi tìm được căn nhà ưng ý để đại gia đình chung sống, bố mẹ có thể an hưởng tuổi già cũng như phụ các con chăm cháu.

Nhà Ngô Mỹ Uyên mua cho bố mẹ được bao quanh bởi không gian xanh ngút mắt.

Trước đó, chị bán biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Thảo Điền cũ, TPHCM với giá hơn 70 tỷ đồng. Chị dùng số tiền này để mua nhà ở Mỹ với giá 1,29 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng).

"Tôi dùng 1/2 số tiền bán nhà ở Việt Nam để mua nhà ở Mỹ với diện tích gấp đôi. May mắn là giá nhà ở Texas khá rẻ, cùng căn này ở Los Angeles phải có giá đến 4-5 triệu USD lận", hoa hậu cho hay.

Gia đình người đẹp có quan niệm cởi mở về tiền bạc. Ngô Mỹ Uyên là chị lớn, có thu nhập tốt hơn nên lo tiền mua nhà còn các em chia nhau đóng các loại thuế, không ai tị nạnh ai.

Các góc chụp từ bên ngoài 2 căn nhà.

Villa ở Dallas nằm trên diện tích đất rộng 7.600m2 gồm 2 căn nhà cổ được xây từ đầu thế kỷ XX, mang kiến trúc Greek Revival lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại.

Nhà lớn khoảng 500m2, 3 lầu, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn, 2 phòng tắm phụ và 1 tầng dành cho sinh hoạt chung; là nơi bố mẹ Ngô Mỹ Uyên sống cùng gia đình con gái thứ.

Nhà nhỏ khoảng 90m2, 2 lầu, được thiết kế như 2 căn hộ studio đầy đủ tiện nghi; là nơi ở của gia đình con gái út.

Chủ trước của căn biệt thự là một bác sĩ phẫu thuật, vì yêu thích hội họa mà thiết kế nhà như bảo tàng.

Sang Mỹ định cư, mẹ Ngô Mỹ Uyên rất vui trong khi bố vẫn luyến tiếc bạn bè ở Việt Nam. Dù vậy, chị tin ông bà sẽ thích nghi nhanh cuộc sống mới.

Ở Dallas, ông bà được các con gái kết nối với cộng đồng người Việt và thăm họ hàng đang sống ở bang California.

Dân cư xung quanh khu Old East Dallas hầu hết là trí thức như bác sĩ, luật sư. Chính chủ trước của căn biệt thự cũng là bác sĩ phẫu thuật, vì niềm yêu thích hội họa mà thiết kế nhà như bảo tàng.

Ba buổi/tuần, bố mẹ Ngô Mỹ Uyên tập thể thao thông qua gọi video với HLV thể hình ở TPHCM. Ông bà phụ 2 con gái nấu bữa sáng, đưa đón các cháu đi học.

Một số nội thất trong nhà được Ngô Mỹ Uyên thay mới để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bố mẹ.

Cuối tuần, đại gia đình đến một căn nhà nghỉ dưỡng bên hồ nước. Tại đây, ông câu cá còn bà trổ tài nấu các món Việt Nam như canh chua, cá kho...

Phóng viên hỏi: "Bán hết nhà ở Việt Nam, phải chăng chị và gia đình không còn lý do gì để trở về quê hương?", Ngô Mỹ Uyên tiết lộ gia đình thống nhất giữ lại căn nhà đầu tiên nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ - nơi chị sống qua thời thơ ấu.

Gia đình bên nội Ngô Mỹ Uyên thời xưa sở hữu đồn điền cao su ở tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Ông bà nội chị mua nhà để bố chị đi học ở Sài Gòn. Vì vậy, ông rất trân quý, kiên quyết không bán căn nhà này.

Tết Bính Ngọ 2026, ông bà sẽ về TPHCM đón Tết cùng người thân, bạn bè tại ngôi nhà này khoảng 1 tháng.

