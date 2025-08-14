Ngày 14/8, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Thành (1965) - cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nguồn tin, ông Thành bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "nhận hối lộ" liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn.

TAND huyện Cư Kuin (cũ), nơi ông Huỳnh Thành từng công tác. Ảnh: HD

Ngày 12/8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi thông báo việc bắt giữ ông Thành đến TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ông Huỳnh Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk.

Ông Thành đã bị tạm đình chỉ công tác vào cuối năm 2023. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành có đơn xin nghỉ việc theo chế độ vào tháng 7/2025.

TAND khu vực 5 được hợp nhất giữa TAND huyện Cư Kuin (cũ) và TAND huyện Krông Na (cũ), trụ sở đóng tại xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.