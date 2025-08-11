XEM CLIP:

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip do người dân ghi lại, phản ánh tình trạng dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, người dân tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến dòng nước đen, bốc mùi hôi thối, kéo dài hàng chục mét, chảy từ cuối một cơ sở du lịch đối diện đồi cát bay Mũi Né đổ ra biển.

Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né. Ảnh: Người dân cung cấp

Một số du khách có mặt tại khu vực chia sẻ, họ đã chọn Mũi Né để nghỉ dưỡng, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, nhưng thay vào đó lại thấy cảnh tượng gây thất vọng về dòng nước đen chảy dài ra biển, khiến ai cũng bức xúc.

Qua đó, người dân và du khách đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý để trả lại môi trường trong lành cho điểm đến nổi tiếng này, nhất là đang giữa mùa du lịch.

Liên quan đến tình trạng trên, ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người dân và thành lập tổ công tác để xác minh nguyên nhân xuất hiện dòng nước đen.

Bên cạnh đó, địa phương lên kế hoạch kiểm tra toàn bộ các cơ sở du lịch ven biển về hệ thống xử lý nước thải, nếu cơ sở nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan du lịch.