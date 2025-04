Tối 11/4, tại Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra buổi giao lưu âm nhạc nhằm động viên tinh thần các khối thuộc lực lượng công an tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Buổi giao lưu diễn ra sau buổi tổng hợp luyện tập diễu binh lần đầu vào sáng cùng ngày tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) với sự góp mặt của hơn 13.000 chiến sĩ các khối thuộc lực lượng công an và quân đội.

Chương trình nằm các hoạt động tinh thần "Tiếp lửa A50" do Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức nhằm động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Các ca khúc: Một vòng Việt Nam, Thương quá Việt Nam, Nối vòng tay lớn, Mộng hoa sim... được các ca sĩ Trung Tín, Thu Mỹ, Quách Tuấn Du trình bày.

Bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình được các bạn trường Đại học An ninh nhân dân biểu diễu nói về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam chung và TPHCM nói riêng sau khi hòa bình độc lập.

Đặc biệt, màn trình diễn violin tác phẩm The Spectre (Alan Walker) của chiến sĩ Lê Quang Huy, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Long An nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Được biết, chiến sĩ này đã bắt đầu chơi đàn violin từ khi học cấp 3.

Khán giả là những bạn trẻ tham gia khối diễu binh, diễu hành của lực lượng công an đã cháy hết mình với chương trình âm nhạc "Tiếp lửa A50".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu cùng khán giả.Anh mong những sáng tác của mình sẽ góp phần động viên tinh thần các bạn trẻ, để mỗi bước chân trong đội hình diễu binh thêm vững vàng và mạnh mẽ.

Buổi giao lưu giúp các chiến sĩ trẻ hiểu thêm ý nghĩa ngày thống nhất đất nước cũng như tiếp thêm sức mạnh và lòng tự hào với quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành tốt lễ diễu binh sắp tới.