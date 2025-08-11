Số liệu thống kê từ Cục Hải quan, tháng 7 vừa qua, xuất khẩu hàng hóa của nước ta đạt 42,29 tỷ USD, tăng 7% (tăng 2,76 tỷ USD) so với tháng cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 7 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 262,46 tỷ USD, tăng 14,8% (tăng 33,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thống kê xuất khẩu hàng hóa chia theo tỉnh, thành phố trong tháng 7 vừa qua – tháng đầu tiên 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền mới – kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các địa phương có sự thay đổi tương đối lớn.

Cụ thể, với kim ngạch gần 8,68 tỷ USD, Bắc Ninh bất ngờ vượt qua “đầu tàu” TPHCM để vươn lên thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 7/2025.

TPHCM sau một thời gian dài đứng vị trí số 1, tháng 7 vừa qua kim ngạch xuất khẩu bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 2 khi đạt 7,81 tỷ USD, thấp hơn Bắc Ninh khoảng 870 triệu USD.

Ngoài Bắc Ninh và TPHCM, trong top 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, tháng 7/2025 còn có Hải Phòng với 4,15 tỷ USD, Phú Thọ 3,22 tỷ USD và Đồng Nai 3,18 tỷ USD.

Tính chung 7 tháng năm 2025, TPHCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai và Phú Thọ là 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, đạt 165,66 tỷ USD, chiếm 63% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, TPHCM dù kim ngạch xuất khẩu chỉ xếp thứ 2 trong tháng 7 nhưng 7 tháng năm 2025 vẫn đứng số 1 với 53,08 tỷ USD.

Xếp thứ 2 là Bắc Ninh với 48,62 tỷ USD. Các vị trí còn lại gồm Hải Phòng đạt 24,86 tỷ USD, Đồng Nai đạt 19,56 tỷ USD và Phú Thọ là 19,54 tỷ USD.

Liên quan đến việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, mới đây, Bộ Công Thương yêu cầu các cục, vụ liên quan tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu đàm phán, ký kết hợp tác với các thị trường mới. Chú trọng khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ những thị trường trọng điểm, chiến lược.

Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc cấp giấy chứng nhận, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ. Khai thác hiệu quả các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai ngay công tác đàm phán, sớm ký kết các FTA mới, nhất là với các nước Trung Đông, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ Latinh, nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN... nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu.