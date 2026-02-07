Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh vào sáng 7/2. Lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ 23 con chó với tổng trọng lượng khoảng 270kg.

​Hoàng Văn Hoan (SN 1984, trú tại 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) được xác định là kẻ cầm đầu. Các đồng phạm gồm Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989) cùng trú phường Pleiku và Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú phường Diên Hồng).

Đối tượng trộm chó Phạm Minh Phúc và cảnh giới Hoàng Thanh Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Các đối tượng tập trung tại nhà Hoan vào khoảng 23h hằng ngày. Nhóm này thay đổi trang phục và biển số xe rồi chia thành từng cặp để đi gây án. Các đối tượng sử dụng kích điện và thòng lọng để bắt chó từ 0h đến 4h sáng.

​Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều bộ kích điện, thòng lọng, hơn 1kg ớt bột và 4 xe mô tô. Các đối tượng sẵn sàng sử dụng ớt bột và roi điện để chống trả nếu bị phát hiện.

Số chó bị bắt trộm gần đây. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Số chó trộm cắp được tập kết tại số 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Ban chuyên án đã bắt giữ thêm Hoàng Thanh Hùng (SN 1990, trú thôn 4, xã Đăk Song, tỉnh Lâm Đồng) tại đây. Đối tượng này có vai trò cảnh giới.

​Trần Văn Toản (SN 1986, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) là người tiêu thụ chính. Toản điều khiển xe mô tô kéo theo rơ-moóc đến nhận hàng vào khoảng 17h hằng ngày. Đối tượng vận chuyển số chó này ra các tỉnh phía Bắc hoặc bán cho quán thịt cầy lân cận.

​Tài liệu điều tra xác định các đối tượng trộm khoảng 20 con chó mỗi ngày từ năm 2025 đến nay. Tổng số lượng trộm cắp ước tính khoảng 5.200 con với trọng lượng 52 tấn.

