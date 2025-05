Trong tập 294 phát sóng ngày 21/5 của chương trình You Quiz on the Block (tvN), thẩm phán Jeong Hyeon-suk, hiện công tác tại tòa án gia đình chi nhánh Gyeongju thuộc Daegu, đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ nhiều câu chuyện khó tin trong quá trình thụ lý các vụ ly hôn.

Nữ thẩm phán và 2 người dẫn chương trình. Ảnh chụp màn hình

Bà cho biết: “Các tòa án trên toàn Hàn Quốc hiện nay phải xử lý trung bình khoảng 50 vụ ly hôn tranh chấp và 130 vụ ly hôn thuận tình mỗi ngày. Đa phần đều là các cặp đôi trẻ. Có những thời điểm chúng tôi phải giải quyết 3 vụ trong vòng 10 phút”.

Kể từ khi bắt đầu công tác tại tòa án gia đình đến nay, bà Jeong đã xử lý hơn 5.000 vụ ly hôn.

Khi được 2 người dẫn chương trình hỏi về vụ việc nào khiến vị nữ thẩm phán này nhớ nhất, bà đã tiết lộ về một mối quan hệ "tay 3" không ai ngờ.

“Cặp đôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên trên giảng đường đại học. Họ quyết định kết hôn. Trước đó, cô gái này từng "bắt cá 2 tay" nhưng khi bị phát hiện đã xin lỗi và cam đoan nếu cưới, cô ấy sẽ chỉ hướng về chồng”, nữ thẩm phán kể lại.

Sau khi kết hôn, cô vợ cố thể hiện cách sống mẫu mực, hòa thuận và thường xuyên qua lại nhà chồng, khiến ai nhìn vào cũng tưởng là người "phụ nữ lý tưởng".

Ảnh minh họa: Telegraph

Một ngày nọ, bố chồng vô tình mở cửa phòng và tận mắt thấy cô con dâu này ngoại tình với con trai út của ông. Tuy nhiên, phản ứng của ông bố còn sốc hơn. Theo thẩm phán Jeong, "ông ấy chỉ nói ‘dẹp chuyện này ngay đi’ rồi bỏ ra ngoài”.

Sau này, mọi người mới biết sự thật rằng cô con dâu "lý tưởng" đó từng có quan hệ với cả bố chồng. Đó có lẽ là lý do ông ấy không thể làm gì khác hơn.

“Sau khi khuấy đảo nhà chồng, người phụ nữ để lại con cái và bỏ nhà đi. Đơn ly dị của người chồng nhanh chóng được chấp thuận”, bà Jeong kết thúc câu chuyện trong sự ngỡ ngàng, không thể thốt lên lời của 2 người dẫn chương trình.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, nhiều khán giả cũng đã để lại bình luận bất bình, chỉ trích hành vi vô đạo đức của người phụ nữ mà nữ thẩm phán tiết lộ, cũng như lối sống thiếu trách nhiệm và cam kết của thế hệ trẻ ngày nay.