Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bác sĩ V.T.H (37 tuổi, công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật hình sự.

Điều tra ban đầu xác định, thời gian qua, bác sĩ H. đã trực tiếp làm khống, làm giả nhiều giấy khám sức khỏe, bảo hiểm cho nhiều người để thu lợi bất chính.

Sau khi phát hiện, cơ quan quản lý mời làm việc và bác sĩ H. thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Long An cũng đã quyết định đình chỉ công tác. Lý do, ông H. trước đó đã có sai phạm trong quá trình công tác.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.