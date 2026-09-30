Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ Nguyễn Thu Phương (26 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Nguyễn Thu Phương và quyết định truy nã. Ảnh: CACC

Phương là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập) truy nã, nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Phương đang lẩn trốn tại Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng. Sau đó, các trinh sát đã từng bước xác định được nơi ẩn náu của Nguyễn Thu Phương tại Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Thu Phương được bàn giao tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Ảnh: CACC

Ngày 26/9, thông qua kênh hợp tác quốc tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia bắt giữ Phương tại thành phố Sihanouk.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định.