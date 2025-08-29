Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan vụ nổ súng khiến một người tử vong. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bốn đối tượng gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú (cùng sinh năm 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, Quảng Trị). Trong số đó, Văn bị khởi tố tội Giết người, ba đối tượng còn lại bị khởi tố tội Che dấu tội phạm.

Cơ quan điều tra cũng đang xem xét khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an đưa đối tượng ra hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bốn đối tượng khai nhận: Chiều 25/8, cả nhóm rủ nhau đi chơi. Đạt mang theo một khẩu súng ngắn có 3 viên đạn, mua khoảng một tháng trước, rồi đưa cho Văn cất giữ.

Khi đến km31, quốc lộ 9, cả nhóm dừng lại gần một quán tạp hóa để vào wifi thì gặp Hồ Văn Tr. (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp).

Sau lời qua lại, Tr. dùng mũ bảo hiểm đánh Văn.

Bị đánh, Văn rút súng bắn vào bụng Tr., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, nhóm của Văn bỏ chạy về xã Cam Lộ. Trên đường, Đạt bàn giấu hai xe máy trong cống thoát nước, Phú giữ khẩu súng, rồi cả nhóm đi bộ về nhà ngủ.

Công an xác định Hồ Ngọc Văn là người trực tiếp nổ súng. Ba đối tượng còn lại biết rõ sự việc nhưng vẫn che giấu người và tang vật, cản trở công tác điều tra.

Được biết, nạn nhân Hồ Văn Tr. đã có vợ và con nhỏ 2 tuổi, gia cảnh khó khăn.