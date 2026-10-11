Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, đăng tải video bạo lực thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực, cờ bạc trên mạng xã hội.

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi), Phạm Duy Hưng (30 tuổi), Nguyễn Quốc Chiến (26 tuổi); Tạ Quang Nghĩa (30 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoan (32 tuổi), cùng trú tỉnh Lào Cai.

Cả 5 người bị khởi tố về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

5 bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đây là diễn biến mới trong vụ án liên quan đến Lê Thế Hưng (41 tuổi, biệt danh Hưng Lộc) cùng đồng phạm sản xuất, đăng tải các video có nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc lên YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm của Hưng Lộc, Trương Văn Nam (36 tuổi, biệt danh Nam Phập) và Trịnh Hải Nam (39 tuổi, còn gọi Hải Nam Media) tổ chức quay, sản xuất các video có nội dung bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên kênh YouTube 24.TV.

Theo cơ quan công an, các video này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với 3 bị can vào ngày 5/10. Ảnh: CACC

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định các hành vi liên quan đến việc đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính diễn ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại địa bàn phường Lào Cai.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 8 bị can trong vụ án, trong đó 7 người bị bắt tạm giam, 1 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho hoạt động sản xuất và đăng tải các video để xử lý theo quy định pháp luật.