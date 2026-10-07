Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 người liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video có cảnh đánh nhau, cờ bạc, đòi nợ.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (SN 1985, tức Hưng Lộc) và Trương Văn Nam (SN 1990). Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media) bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo tài liệu điều tra, 3 người trên tổ chức quay, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng lên kênh YouTube "24.TV".

Từ khoảng tháng 5/2019, nhóm này sản xuất nhiều video phim ngắn, trong đó có “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” và “Thói đời”.

Các video xuất hiện cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các nội dung mang tính bạo lực. Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải lên kênh YouTube “24.TV”, sau đổi tên thành “Melody And Lullaby”.

Video “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” có hơn 4,7 triệu lượt xem, còn “Thói đời” đạt hơn 1,8 triệu lượt xem.

Trong quá trình hoạt động, nhóm này còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video; Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tài trợ từ một doanh nghiệp.

Theo văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim. Cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất và đăng tải các video để xử lý theo quy định.

Thanh Tuấn