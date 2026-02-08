Chùa Phổ Minh (chùa Tháp) có lịch sử gần 800 năm. Ngôi chùa không chỉ nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa – lịch sử lâu đời mà còn gây ấn tượng bởi 2 cây muỗm cổ thụ sừng sững, uy nghiêm, được người dân và nhà chùa coi như "báu vật". Dù đã hơn 300 năm tuổi, cả 2 cây muỗm vẫn phát triển tốt tươi.

Đặc biệt, cây muỗm phía bên phải Tháp Phổ Minh (từ cổng chùa đi vào) bị rỗng ruột nhưng vẫn đứng vững, cành lá sum sê khiến du khách ngạc nhiên.

Cây muỗm có thân tròn đều, đường kính chỗ lớn nhất của thân cây khoảng hơn 1m, chiều cao từ gốc tới ngọn gần 20m.

Thân cây sần sùi, mang vết tích của thời gian, trên nhiều cành có cây tầm gửi bám chắc.

Thân cây bị rỗng ở giữa, tạo thành một “hang động” độc đáo. Năm 2012, cả 2 cây muỗm tại chùa Phổ Minh đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Sư cô Thích Đàm Thoan, Phó trụ trì chùa Phổ Minh cho biết, 2 cây muỗm trong khuôn viên chùa đều có tuổi đời trên 300 năm. Trong đó, cây muỗm bên tay phải từ phía cổng chùa đi vào đã bị rỗng ruột từ khoảng 50 năm trước nhưng cành lá vẫn xanh tốt, tỏa rộng như dang tay đón chào khách thập phương.

Những năm qua, nhà chùa luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (nay là Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa phường Nam Định) để bảo tồn cây muỗm cổ thụ.

Hằng năm, cây được xử lý mối, bổ sung phân bón, đắp thêm đất phù sa mới quanh gốc, đồng thời gia cố các cành lớn nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ.

Sư cô cho biết thêm, năm 2018, do cây muỗm rỗng ruột đã quá già nên một số cành lớn bị gãy.

Điều kỳ lạ là dù cây nằm rất gần tháp Phổ Minh nhưng khi gãy cành lại không ảnh hưởng đến công trình mà đổ vào mái chùa phía trong.

Hơn nữa, lượng cành gãy khá lớn, đổ xuống mái chùa nhưng không làm xô lệch tượng pháp hay bát hương. Một số cành còn va vào cột chùa, khiến cột xô lệch và nứt toác. Qua kiểm tra, nhà chùa phát hiện chiếc cột này đã bị mối ăn rỗng khoảng 2/3 thân. Nếu cành cây không đổ trúng, hư hại có thể đã không được phát hiện kịp thời để xử lý, sư cô Thích Đàm Thoan cho biết.

Ngoài 2 cây muỗm hơn 300 năm tuổi, trong khuôn viên chùa còn có nhiều cây cổ thụ khác. Điển hình là cây bàng hơn 100 năm tuổi, thân đã rỗng ruột nhưng vẫn xanh tốt.

Việc trồng cây tại chùa không chỉ nhằm tạo cảnh quan mà còn góp phần giữ gìn không gian thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên.