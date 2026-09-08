Baylis & Harding được Boots UK giới thiệu là thương hiệu quà tặng số 1 tại Anh Nguồn: Boots

Đáng chú ý, hơn 70% doanh thu được hấp thụ ở tầng giá vốn - một tỷ lệ đáng chú ý khi nhìn vào cấu trúc sản phẩm.

Số liệu công khai trên The Companies House UK, Baylis & Harding PLC ghi nhận 72,51 triệu bảng doanh thu, tăng 6,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,90 triệu bảng, tăng hơn 29%. Quy đổi tương đối, doanh nghiệp gia đình Anh tạo ra khoản lợi nhuận gần 250 tỷ đồng mỗi năm.

Baylis không phải tập đoàn đa ngành, hoạt động kinh doanh vẫn tập trung vào những nhóm sản phẩm khá quen thuộc như sữa tắm, nước rửa tay, chăm sóc cơ thể và các bộ quà tặng.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, CEO Công ty Cổ phần Fusion Bright, sau các buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Baylis & Harding tại Anh, một trong những điểm đáng chú ý nhất là cách doanh nghiệp này lựa chọn phạm vi cạnh tranh: “Baylis & Harding cho thấy một con đường khác: doanh nghiệp không nhất thiết phải liên tục mở thêm ngành mới. Có thể chọn một lĩnh vực và đi đủ sâu để tạo ra giá trị lớn từ chính lĩnh vực đó”.

Không cần quy mô khổng lồ ở mọi nơi

Thị trường FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) không phải một mặt phẳng duy nhất. Bên dưới ngành hàng Làm đẹp (Beauty) và Chăm sóc cá nhân (Personal Care) được chia thành rất nhiều nhóm sản phẩm nhỏ/chuyên biệt (micro-category) với hành vi mua, mùa vụ, mức giá và cách trưng bày khác nhau. Baylis không mạnh ở mọi ngành hàng. Họ tập trung vào những “sân” như quà tặng, chăm sóc cơ thể cao cấp giá bình dân, nước rửa tay trang trí, set quà tặng doanh nghiệp và một số phân khúc bath & body trong hệ thống bán lẻ.

Không gian trưng bày Baylis & Harding

Boots UK hiện giới thiệu Baylis & Harding là thương hiệu quà tặng số 1 tại Anh, dựa trên dữ liệu Circana về doanh số giá trị. Điều này cho thấy một nguyên tắc khá đơn giản: Quy mô toàn doanh nghiệp và sức mạnh trên từng “mét kệ hàng” là hai chuyện khác nhau.

“Điều chúng tôi quan sát được là Baylis & Harding không cố trở thành một doanh nghiệp làm mọi thứ. Họ hiểu khá rõ mình muốn mạnh ở đâu”, bà Hằng nhận xét.

Hơn 70% doanh thu nằm ở giá vốn

Một chỉ số đáng chú ý khác trong Báo cáo tài chính của Baylis & Harding PLC là giá vốn hàng bán (COGS).

Năm 2025, với doanh thu 72,51 triệu bảng và lợi nhuận gộp 21,63 triệu bảng, giá vốn hàng bán của Baylis vào khoảng 50,89 triệu bảng. Tức là cứ 100 bảng doanh thu, khoảng 70,2 bảng được hấp thụ ngay ở tầng giá vốn, trước khi doanh nghiệp chi cho hệ thống phân phối, quản lý và các hoạt động vận hành khác. Biên lợi nhuận gộp tương ứng khoảng 29,8%.

Cơ cấu tài chính Baylis & Harding FY2025: doanh thu £72,51 triệu, giá vốn £50,89 triệu (70,2%), lợi nhuận sau thuế £6,9 triệu. Nguồn: Baylis & Harding PLC.

Đây là một cấu trúc đáng chú ý đối với doanh nghiệp sở hữu những sản phẩm có mức giá bán lẻ dễ tiếp cận. Tỷ lệ giá vốn hàng bán (COGS) cao không đồng nghĩa với việc Baylis & Harding sử dụng nguyên liệu tốt hơn hay sản xuất ra sản phẩm chất lượng hơn. Tuy nhiên, chỉ số này cho thấy: phần lớn giá trị kinh tế của Baylis tập trung ngay ở bản thân hàng hóa, thay vì đi theo mô hình biên lợi nhuận gộp cao để tạo khoảng đệm cho chi phí marketing hay các tầng vận hành phía sau.

Theo bà Hằng, đây cũng là một chi tiết đáng quan tâm khi nhìn vào cách thương hiệu xây dựng sản phẩm: “Chúng tôi không nhìn COGS cao và kết luận ngay rằng sản phẩm tốt. Nhưng khi một doanh nghiệp dành một tỷ trọng lớn doanh thu cho tầng giá vốn mà vẫn giữ được khả năng sinh lời, điều đó ít nhất cho thấy phải nhìn rất nghiêm túc vào cấu trúc sản phẩm, bao bì và năng lực sản xuất phía sau thương hiệu”.

Giá vốn giảm tỷ trọng, lợi nhuận gộp tăng nhanh hơn doanh thu

Một điểm khác đáng chú ý là lợi nhuận gộp của Baylis & Harding đang cải thiện.

Năm 2024, giá vốn tương đương khoảng 72,4% doanh thu. Sang năm 2025, tỷ lệ này giảm còn khoảng 70,2%. Trong khi doanh thu chỉ tăng 6,7%, lợi nhuận gộp tăng hơn 15%. Nói cách khác, Baylis & Harding không chỉ bán được nhiều hơn mà còn giữ lại nhiều lợi nhuận gộp hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp lợi nhuận sau thuế tăng hơn 29%, nhanh gấp hơn 4 lần tốc độ tăng doanh thu. Biên lợi nhuận ròng năm 2025 đạt khoảng 9,5%.

Dù báo cáo tài chính một năm chưa đủ để đưa ra kết luận toàn diện về lộ trình cải thiện của Baylis & Harding, nhưng việc biên lợi nhuận gộp tăng trưởng song song với doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đang thực sự nâng cao, chứ không đơn thuần đến từ việc tăng giá bán hay mở rộng quy mô.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, CEO Fusion Bright, trong buổi làm việc với đội ngũ lãnh đạo Baylis & Harding tại Anh. Ảnh: Fusion Bright

Tại Việt Nam, Baylis & Harding lựa chọn Fusion Bright làm đối tác phát triển thương hiệu.

Theo CEO Fusion Bright, bài toán vì vậy không chỉ là đưa sản phẩm vào điểm bán, mà còn phải xác định đúng phân khúc, kênh bán và cách giữ được định vị của thương hiệu khi bước vào một thị trường mới.

Với doanh thu mỗi năm chưa mốc 100 triệu bảng, Baylis & Harding không phải một "gã khổng lồ" về quy mô. Tuy nhiên, mức lợi nhuận ròng gần 250 tỷ đồng cùng vị thế dẫn đầu thị trường quà tặng tại Anh là những con số biết nói. Đáng chú ý, việc dành tới hơn 70% doanh thu cho giá vốn hàng bán cho thấy một hướng đi khác biệt: Không nhất thiết phải mở rộng tràn lan để lớn mạnh. Đôi khi, việc đào sâu và thống lĩnh một ngành hàng ngách cũng đủ để kiến tạo nên một doanh nghiệp có giá trị vượt trội.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Fusion Bright)