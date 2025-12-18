Ngày 18/12, DoubleVerify công bố báo cáo Global Insights 2025, phân tích hành vi của 22.000 người tiêu dùng tại 21 quốc gia về cách họ tương tác với các nền tảng số. Tại Việt Nam, dữ liệu chỉ ra mạng xã hội đang giữ vai trò then chốt trong hành trình khám phá sản phẩm và thương mại.

Theo báo cáo, gần một nửa người tiêu dùng Việt Nam (48%) tìm đọc các đánh giá trực tuyến trước khi quyết định mua hàng. Bên cạnh đó, 42% người dùng sử dụng mạng xã hội như một kênh để tìm kiếm và xác thực lại thông tin sản phẩm.

Người Việt có thói quen kiểm chứng thông tin sản phẩm trước khi "xuống tiền". Ảnh: Du Lam

Nội dung video tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng lớn. Có tới 39% người dùng thường xuyên xem các video đánh giá (review) hoặc hướng dẫn sử dụng trên các nền tảng phổ biến như YouTube, TikTok và Facebook.

Ông Mark Zagorski, CEO của DoubleVerify nhận định sức hấp dẫn của quảng cáo mạng xã hội đến từ khả năng kết hợp giữa giải trí, tính cộng đồng và trải nghiệm cá nhân hóa. Tuy nhiên, khi các nền tảng này ngày càng mở rộng, yêu cầu về tính minh bạch và niềm tin cũng trở nên cấp thiết hơn.

Báo cáo đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ mạng xã hội tại khu vực Đông Nam Á, với tâm lý mua sắm chịu tác động lớn từ số đông. 48% người tiêu dùng cho biết họ mua sản phẩm dựa trên phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, các cộng đồng trực tuyến (nhóm game, nuôi dạy con, phong cách sống...) đang trở thành trung tâm ảnh hưởng mới. 59% người dùng theo dõi các nhóm này và 39% đã từng mua sản phẩm được quảng bá trong đó. Thậm chí, 37% người tiêu dùng tin tưởng khuyến nghị từ cộng đồng hơn là sự chứng thực của người nổi tiếng.

Về phía những người có sức ảnh hưởng (Influencer), nhóm Macro Influencer (từ 100 nghìn đến 1 triệu người theo dõi) ghi nhận hiệu quả cao nhất. Nhóm này đạt mức độ tương tác 39%, vượt xa mức trung bình 28% của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, nhóm Mega Influencer (trên 1 triệu người theo dõi) có tác động đáng kể đến quyết định mua hàng của 32% người dùng.

Về thời lượng sử dụng, Việt Nam thuộc nhóm thị trường năng động nhất khu vực. YouTube và Facebook dẫn đầu khi chiếm 81% lượng thời gian sử dụng hàng tuần của người dùng. Ứng dụng nhắn tin Zalo theo sát với tỷ lệ 76%.

Nền tảng video ngắn TikTok tiếp tục tăng trưởng mạnh với 67% thời gian sử dụng, đặc biệt phổ biến trong nhóm người dùng trẻ tuổi.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng mang đến những thách thức mới. 64% người tiêu dùng Việt cho biết họ đã bắt gặp nội dung do AI tạo ra trên mạng xã hội. Điều này khiến việc phân biệt giữa nội dung do con người và máy tạo ra trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến tính xác thực của thông tin.

Đối với các nhà tiếp thị, việc tiếp cận đúng đối tượng khán giả đang là thách thức hàng đầu (48%), xếp sau là khó khăn trong việc theo dõi sự biến động liên tục của nội dung số.