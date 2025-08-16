Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Phòng khám tai mũi họng 261 Quang Trung (phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) báo cáo về sự cố y khoa nghiêm trọng này.

Báo cáo của phòng khám cho biết, vào lúc 7h45 ngày 13/8, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi T.T.Đ.K. (6 tháng tuổi, trú tại TP Huế). Bệnh nhi bú khó, có tiền sử điều trị hô hấp nhiều lần tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị dính thắng lưỡi độ 4 và chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi.

Phòng khám tai mũi họng nơi xảy ra sự cố. Ảnh: CTV

Trước khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi được đánh giá ổn định. Các bác sĩ đã giải thích cho gia đình về những tai biến, biến chứng có thể xảy ra trong và sau quá trình phẫu thuật. Gia đình (mẹ cháu bé) đồng ý cho can thiệp.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, bệnh nhi được tiêm thuốc tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Ngay sau tiêm, cháu bé xuất hiện tím tái, khó thở, có dấu hiệu phản vệ. Các bác sĩ tại phòng khám tiến hành cấp cứu nhưng không hiệu quả nên chuyển gấp bệnh nhi sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Khoảng 8h40, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng rất nặng, tim đã ngừng đập. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, hô hấp nhân tạo và khôi phục được nhịp tim. Tuy nhiên, đến khoảng 12h cùng ngày, bệnh nhi không qua khỏi.