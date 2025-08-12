Ngày 12/8, đại diện Công an xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Trịnh Gia Hân (sinh năm 2013, trú tại Trại Lạo, xã Nho Quan) về việc cháu rời khỏi nhà từ tối ngày 11/8 và mất liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành xác minh và phối hợp cùng gia đình khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Cháu Trịnh Gia Hân. Ảnh: Gia đình cung cấp

Người thân của cháu Hân cho biết, khoảng 20h ngày 11/8, cháu đã rời nhà bằng xe đạp.

Khi đi, cháu Hân mặc bộ quần áo cộc màu hồng và chỉ mang theo một chiếc điện thoại. Trước khi mất tích, thường ngày vào buổi tối, cháu vẫn có thói quen đi xe đạp sang chơi nhà bạn ở quanh khu vực xóm.

Anh Trịnh Ngọc Hà (bố cháu Hân) chia sẻ: “Tối qua, Hân đạp xe sang nhà bạn chơi một lúc rồi để xe đạp ở đó, đi bộ ra ngoài và bảo với bạn là đi lấy đồ. Bạn của Hân cho biết, có nhìn thấy một người đi xe máy là nam giới đến đón Hân nhưng không biết đó là ai”.

Bố cháu Hân cho biết thêm, trước khi cháu bỏ đi, mối quan hệ giữa cháu và bố mẹ không có mâu thuẫn gì, biểu hiện của cháu bình thường.

Cháu Hân có mang theo điện thoại nhưng khi gọi thì không nghe máy, hiện tại điện thoại cũng không còn liên lạc được, khiến gia đình vô cùng hoang mang và lo lắng.

Mẹ cháu hiện rất hoang mang, lo sợ, khóc rất nhiều vì không biết con đi đâu. Gia đình đang rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để tìm kiếm cháu.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục phối hợp với gia đình, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm nhanh chóng đưa cháu Hân trở về nhà an toàn.