Nhặt được lọ thuốc diệt chuột có hình dáng giống chai siro, bé gái 3 tuổi ở Nghệ An cầm lên uống, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, một bé gái 3 tuổi trên địa bàn vừa tử vong sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/11, bé Đ.T.B.N (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) đi chơi trong khu vực xóm thì nhặt được một lọ thuốc diệt chuột.

Người thân, người dân địa phương tiễn đưa bé gái về nơi an nghỉ. Ảnh: Người dân cung cấp

Do lọ thuốc có hình dáng giống chai siro, cháu bé cầm lên uống. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu tại Hà Nội.

Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cháu bé không qua khỏi. Sáng 2/11, gia đình đưa thi thể cháu về quê để tổ chức an táng.

Được biết, gia đình cháu N. có 4 người con, cháu là con gái thứ ba.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.