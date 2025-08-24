Ngày 24/8, lãnh đạo UBND xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự cho bé gái 4 tuổi tử vong do trâu húc.

Khoảng 17h chiều 23/8, bé Bảo Tr. (4 tuổi, trú xã Nga My) đang vui chơi ở khu vực gần nhà thì bị một con trâu hàng xóm húc trọng thương. Người thân đã nhanh chóng đưa bé gái đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 24/8.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ảnh: CTV

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, trong lúc đi chơi trên đường, bé Bảo Tr. đi ngang qua con trâu hàng xóm buộc bên vệ đường và bị trâu húc tử vong.

Được biết, mẹ của bé đi làm ăn xa nên gửi bé gái cho bà ngoại chăm sóc. Xót xa trước hoàn cảnh của cháu bé, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình vượt qua đau thương.