Ngày 21/4, trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận tại trường vừa xảy ra sự việc một bé gái lớp 2 bị bạn dùng thước đánh bầm tím người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều hôm qua (20/4), trong giờ ra chơi, nam sinh N.Đ.K (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hà Tông Mục) đã đánh bạn nữ cùng lớp, khiến em bị thâm tím ở người và tay.

Các vết bầm tím xuất hiện trên người bé gái. Ảnh: NVCC

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra trong giờ ra chơi. Nguyên nhân là do bạn nữ T.T hứa cho bạn nam kẹo nhưng không giữ lời. Sau đó, nam sinh Đ.K đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào người và tay bạn nữ, khiến em bị thâm tím.

“Chúng tôi đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để chụp chiếu, bác sĩ kết luận cháu bị thương ngoài da. Sáng nay, nhà trường đã tổ chức họp với phụ huynh để thống nhất phương án chăm sóc sức khỏe cho cháu trong giai đoạn này”, bà Lan Anh nói.

Vết thương ở tay bé gái lớp 2. Ảnh: NVCC

Cũng theo bà Lan Anh, thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo chủ nhiệm không có tiết dạy nên nghỉ ở nhà. “Trong giờ ra chơi, tại lớp chỉ có hai học sinh này. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân của các em còn kém nên khi bị đánh cũng không biết tránh. Về việc này, nhà trường nhận lỗi. Sau khi trống vào giờ học, các bạn phát hiện sự việc và đưa bé gái lên phòng gặp tôi. Ngay khi nắm được thông tin, tôi đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm, thông báo đến phụ huynh và đưa cháu đi khám kịp thời”, Hiệu trưởng cho biết.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục cũng cho biết, nhà trường nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh về sự việc đáng tiếc nói trên.

Theo lãnh đạo UBND xã Tùng Lộc, đơn vị đã nắm bắt được sự việc nói trên. "Hai bạn đánh nhau và bạn nam lấy chân đá và đạp nên dẫn tới các vết thương và nhà trường đang mời hai gia đình lên để hoà giải", lãnh đạo xã Tùng Lộc nói.